ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Menos de 2% das empresas elegíveis usam a Lei do Bem, incentivo para quem investe em pesquisa

São Paulo concentra quase 42% das empresas que utilizaram o benefício do governo federal

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 16h19 | Atualizado em 16 out 2026, 16h30
Produção de semicondutores: a tecnologia de ponta fez da TSMC uma líder do setor
Pesquisa e Tecnologia: Produção de semicondutores (./Divulgação)
Continua após publicidade
Menos de 2% das empresas elegíveis usam a Lei do Bem, incentivo para quem investe em pesquisa Priorize VEJA no Google

Apenas 4.252 das 230,2 mil empresas brasileiras aptas a utilizar a Lei do Bem recorreram ao incentivo fiscal em 2024. O número equivale a 1,8% do total de companhias elegíveis, segundo levantamento da consultoria ROIT com base em dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O mecanismo permite que empresas tributadas pelo Lucro Real obtenham abatimentos de impostos ao investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A distribuição das empresas beneficiadas é concentrada no Sul e no Sudeste. São Paulo lidera o ranking, com 1.779 companhias, o equivalente a 41,8% do total. Na sequência, aparecem Rio Grande do Sul, com 530 empresas, Santa Catarina, com 427, e Paraná, com 388.

Continua após a publicidade

Na outra ponta, os sete estados da Região Norte reuniram apenas 82 beneficiárias, ou 1,9% do total. Roraima não registrou nenhuma empresa utilizando o incentivo no período.

Continua após a publicidade

As companhias participantes declararam investimentos de 51,6 bilhões de reais em 2024. De acordo com estimativa do MCTI, a renúncia fiscal associada ao programa chega a 12 bilhões de reais.

Siga
Continua após a publicidade

Uma das barreiras à adesão é a percepção de que a inovação exige o desenvolvimento de produtos ou tecnologias inteiramente inéditos. Mudanças e aprimoramentos nos processos operacionais das próprias empresas também podem se enquadrar no benefício.

Continua após a publicidade

Carmo aponta um contraste entre a preocupação das companhias com a possível perda de incentivos estaduais no contexto da Reforma Tributária e o baixo aproveitamento de um instrumento federal já estabelecido. Pela estimativa apresentada pela ROIT, a Lei do Bem pode proporcionar uma redução de até 27 centavos em impostos para cada 1 real investido em inovação.

Publicidade
TAGS:
Carga Tributária
Empresa
investimento
Ministério da Tecnologia
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).