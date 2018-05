Menos de 1% dos postos têm combustível no Rio

Apenas seis postos de gasolina dos 830 na cidade do Rio de Janeiro têm combustível nesta segunda-feira (28), o oitavo dia de greve dos caminhoneiros, segundo estimativas do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de Lojas de Conveniência (Sindcomb) do município. Esse número representa apenas 0,7% do total de postos da cidade.

A entidade afirmou que todos os seis postos foram abastecidos pela manhã com caminhões escoltados pela Polícia Militar (PM). Todos receberam o abastecimento mínimo de 5.000 litros de gasolina comum e alguns ainda receberam a mesma quantia em álcool, diesel e gasolina aditivada.

O volume, no entanto, é suficiente para atender os clientes apenas pelas próximas horas, de acordo com o sindicato.

As bases das distribuidoras Ipiranga e Shell haviam sido desobstruídas para a passagem dos caminhões de abastecimento nesta manhã, porém, por volta das 13h, voltaram a ser bloqueadas, segundo o Sindcomb. Novas rodadas de negociações estão sendo feitas com as lideranças do movimento para viabilizar mais abastecimentos nesta tarde.