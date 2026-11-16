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Menor pressão no atacado faz IGP-10 desacelerar a 0,76% em novembro

Índice havia avançado 1,76% em outubro; recuo das cotações do petróleo e queda dos preços da soja ajudaram a conter a inflação ao produtor

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h12
MENOS TROCAS - Colheita de soja no Brasil: arrocho argentino reduz compras do grão e de outros produtos
Colheita de soja, produto que esteve entre as principais influências para a desaceleração dos preços no atacado em novembro. (Dirceu Portugal/Fotoarena/.)
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O Índice Geral de Preços 10 (IGP-10) subiu 0,76% em novembro, abaixo da alta de 1,76% registrada em outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 16. Com o resultado, o indicador acumula avanço de 5,58% em 2026 e de 5,63% nos últimos doze meses. Em novembro de 2025, havia subido 0,18%.

A desaceleração foi puxada principalmente pela menor pressão dos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), componente de maior peso no IGP-10, passou de uma alta de 2,36% em outubro para 0,94% em novembro.

Entre os produtos industriais, a perda de força foi influenciada pelos itens ligados à cadeia do petróleo, que refletiram a queda das cotações do barril do tipo Brent no mercado internacional. No setor agropecuário, a soja ficou entre as principais pressões negativas, diante das perspectivas favoráveis para a oferta mundial e da demanda mais moderada por derivados como farelo e óleo.

Os produtos agropecuários subiram 0,36% em novembro, ante 1,96% em outubro. A alta dos produtos industriais desacelerou de 2,49% para 1,14%.

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Entre os estágios de processamento, as matérias-primas brutas passaram de uma alta de 3,81% para 1,34%. Os bens finais desaceleraram de 1,48% para 0,59%, enquanto os bens intermediários perderam força de 1,16% para 0,70%.

Apesar da desaceleração geral, alguns produtos tiveram aumentos expressivos no atacado. Os preços dos bovinos subiram 6,36%, e os da carne bovina avançaram 2,97%. O tomate aumentou 37,10%. Em sentido contrário, o milho caiu 7,43%, a soja recuou 2,91% e o farelo de soja teve queda de 2,82%.

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Os preços ao consumidor também perderam força. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) passou de uma alta de 0,39% em outubro para 0,33% em novembro. Quatro das oito classes de despesas pesquisadas desaceleraram.

Habitação e Transportes passaram de altas de 0,23% e 0,12%, respectivamente, para quedas de 0,08%. Alimentação desacelerou de 1,09% para 1,00%, mas continuou exercendo pressão sobre o orçamento das famílias.

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Em sentido contrário, Educação, Leitura e Recreação acelerou de 0,43% para 0,98%, enquanto Vestuário passou de 0,20% para 0,54%. Entre os itens que mais subiram para o consumidor estiveram tomate, passagem aérea, cinema e cebola.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,33% em novembro, acima da alta de 0,28% registrada em outubro. Os custos de Materiais e Equipamentos aceleraram de 0,28% para 0,48%. Serviços desaceleraram de 0,29% para 0,03%, e Mão de Obra passou de 0,27% para 0,19%.

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