O crescimento da dívida pública brasileira pode levar o país a enfrentar uma situação semelhante à crise econômica de 2015 e 2016. O alerta foi feito pelo ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal nesta sexta-feira, 27. Ao avaliar a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda, Meirelles afirmou que o governo gasta mais do que arrecada e que a continuidade dessa trajetória tende a aumentar a preocupação dos investidores com a capacidade de o país sustentar seu endividamento. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“A dívida pública está subindo. Mantida essa trajetória, isso nos levaria a uma situação como ocorreu em 2015 e 2016”, afirmou. Naquele período, segundo o ex-ministro, a evolução do endividamento começou a gerar desconfiança entre investidores, que passaram a avaliar que a dívida caminhava para um patamar insustentável. O movimento foi acompanhado por uma retração dos investimentos e, posteriormente, pela recessão.

11 frases de Luiz Carlos Trabuco sobre economia

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O que aconteceu em 2015 e 2016?

Meirelles recuperou aquele período para ilustrar os riscos de uma trajetória persistente de crescimento da dívida pública. Segundo sua análise, a preocupação com a sustentabilidade das contas do governo afetou as decisões de investimento e contribuiu para a retração da atividade econômica.

O ex-ministro não afirmou que o país necessariamente repetirá aquele cenário, mas advertiu que a manutenção do atual caminho de endividamento pode produzir consequências semelhantes. Para ele, a questão central é impedir que a dívida continue avançando sem uma estratégia consistente de controle.

Qual será o papel de Trabuco nesse cenário?

Meirelles considera que o futuro ministro tem qualificação técnica para enfrentar o problema. Ele destacou que Trabuco trabalha com crédito desde os 17 anos e passou boa parte da carreira no setor bancário. Na avaliação do ex-ministro, essa experiência tem relação direta com o desafio de administrar uma dívida pública crescente, já que o governo precisa financiar a diferença entre o que arrecada e o que gasta.

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O caminho apontado por Meirelles é formular uma estratégia para conter o avanço do endividamento por meio do controle das despesas públicas. Ele ponderou que a execução dessa política dependerá de negociações dentro do governo e de apoio político, mas ressaltou que a questão fiscal não pode ser indefinidamente adiada.

Por que o ajuste não pode esperar?

Na parte final da entrevista, Meirelles defendeu que Trabuco apresente suas diretrizes para a política econômica logo no início do próximo mandato. O plano, segundo ele, deve ser comunicado não apenas aos investidores, mas também a empresários, consumidores e à sociedade em geral, que também sentem os efeitos do desequilíbrio das contas públicas.

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O ex-ministro afirmou que o futuro titular da Fazenda precisará combinar a sinalização de compromisso com o controle dos gastos com a negociação junto às lideranças políticas. Não considera necessário que todas as medidas sejam anunciadas já no primeiro dia de janeiro, mas defende que o problema seja enfrentado o quanto antes.

A advertência de Meirelles é que a trajetória da dívida exige uma resposta do governo. Sem uma estratégia para conter o crescimento das despesas, o país poderá voltar a enfrentar um ambiente de desconfiança dos investidores, retração dos investimentos e dificuldades para sustentar a atividade econômica.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.