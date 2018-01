Meirelles a Silvio Luiz: gasolina está mais cara do que gostaria

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu hoje no Twitter que o preço da gasolina está mais alto do que ele gostaria. A confissão foi feita em uma mensagem para o locutor esportivo Silvio Luiz, que vem criticando a escalada do preço dos combustíveis nas redes sociais. “A gasolina está mais cara do que gostaríamos”, escreveu Meirelles para Silvio Luiz.

1. Os preços da gasolina estão mais altos do que todos gostaríamos. — Henrique Meirelles (@meirelles) January 4, 2018

Na quarta-feira, o locutor cobrou do ministro uma explicação para a série de altas no preço da gasolina: “O senhor ainda não me respondeu sobre o aumento quase que diário da gasolina”.

Em resposta, Meirelles explicou que a política de preços dos combustíveis é definida hoje pela Petrobras. “Agora, os preços são definidos pela Petrobrás, baseada nos custos do petróleo no mercado internacional, e não mais por critérios políticos.”

Meirelles criticou ainda a político de outros governos de controlar o preço dos combustíveis. “Quando aquela prática aconteceu, tivemos problemas sérios, com consequências graves para o país. Em 2015, a Petrobras assumiu 60 bi de prejuízo por ações eleitorais com o preço da gasolina.”

O preço médio da gasolina nos postos do país subiu 9,16% em 2017, chegando a 4,099 reais por litro na última semana do ano.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.