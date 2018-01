Mega: três bilhetes premiados saíram da mesma lotérica em SP

Três dos 17 jogos que acertaram as seis dezenas da Mega da Virada de 2017 foram feitos na mesma lotérica de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. As apostas foram feitas na Lotérica Parelheiros, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Mega da Virada foi o que teve o maior número de bilhetes premiados, 17 ao todo. A marca anterior havia sido atingida em 2015 e 2016, com seis apostas certeiras.

As coincidências do último sorteio não param por aí. Outras duas apostas premiadas foram feitas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Uma foi na Yada Loteria e outra na casa A Sorte é Aqui.

Outra aposta foi premiada foi feita em São Paulo, na casa Vida Nova, localizada em Sapopemba, na zona leste da cidade.

O sorteio também teve dois ganhadores de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem), três da Bahia (Urucuca, Prado e Cruz das Almas), dois do Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), dois do Rio de Janeiro (Seropedica e Rio de Janeiro), um de Belém (PA) e um de Brusque (SC).

Segundo a Caixa, cada aposta premiada vai receber 18.042.279,04 reais. Os números sorteados foram 06,37, 34, 10, 03 e 17.

A aposta de Belém (PA) foi feita em um bolão de 22 cotas, que vai garantir mais de 820 mil reais para cada participante. Já a aposta de Rio Azul (PR), foi de um bolão de cinco cotas. Cada participante receberá mais de 3,6 milhões de reais.

Quina recorde

A Mega da Virada de 2017 marcou outros recordes. Foi o sorteio com mais vencedores da Quina, 4.862 bilhetes ao todo.

O recorde anterior era do concurso 309, que sorteou cinco das seis dezenas premiadas no prêmio 308. Foram 3.001 bilhetes premiados na ocasião.