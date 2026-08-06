Mega-Sena sorteia R$ 150 milhões: veja quanto o prêmio rende em vários investimentos

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira 6, o sorteio do concurso 3.038 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em 150 milhões de reais, uma bolada que pode garantir um padrão de vida invejável, se bem investida em aplicações financeiras de primeira linha. Mesmo em opções mais conservadoras de renda fixa, o retorno líquido, isto é, já descontados os impostos, obtido por mês ultrapassa 1 milhão de reais na maioria dos casos. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa.

Com uma renda mensal acima de 1 milhão de reais, o sortudo ou a sortuda que ganhar o prêmio terá um ganho superior ao salário fixo de executivos de grandes empresas. Segundo a consultoria de recursos humanos Michael Page, o maior salário fixo pago no Brasil é de 100 000 reais por mês. Alguns executivos da cúpula de grandes companhias ganham entre 68 000 e 90 000 reais mensais.

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