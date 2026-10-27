Mega-Sena pode pagar mais de R$ 300 milhões nesta terça-feira: confira detalhes do sorteio e como apostar

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A Mega-Sena realiza nesta terça-feira, 27, o concurso 3076 com um prêmio acumulado que pode superar os 305 milhões de reais. A Caixa promove a Mega Semana, com cinco sorteios diários até sexta. Saiba como apostar, os valores da aposta mínima e as formas de pagamento para tentar a sorte.

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Após o sorteio de segunda-feira 26 acumular, a Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 27, o concurso 3076 da Mega-Sena, que poderá pagar mais de 305 milhões de reais. Na rodada 3075, os números escolhidos foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55. A quina teve 182 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 19.433,12 reais. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de 458,57 reais cada.

De segunda à sexta-feira, dia 30, a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) todos os dias da semana, substituindo o calendário regular, com concursos às terças, quintas e domingos.

Como apostar?

A aposta mínima da Mega-Sena custa 6 reais e pode ser realizada em qualquer casa lotérica do país e também pela internet, até as 20h (horário de Brasília). De forma on-line, os meios oficiais são o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O usuário pode realizar o pagamento da aposta on-line via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

O que é a Mega Semana?

Segundo a Caixa, a iniciativa amplia as oportunidades de participação dos apostadores ao concentrar cinco concursos sucessivos.

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As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa 6 reais.

Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.