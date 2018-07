Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 62 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente. Ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio, realizado na quarta (18). Agora, a loteria federal poderá pagar R$ 62 milhões a quem acertar os seis números do sorteio, que acontecerá neste sábado (21), às 20h, em Ipameri, interior do Goiás.

A aposta da Mega-Sena parte de R$ 3,50 e pode ser realizada até 19h de sábado em qualquer uma das casas lotéricas da Caixa. Quem for cliente do banco também pode registrar suas dezenas por meio do internet banking.

No sorteio desta quarta, 186 pessoas acertaram a quina e receberam R$ 19.455,08 cada uma. Outras 8.500 ganharam R$ 600 por terem marcado quatro dezenas corretas.

Se o vencedor do prêmio de R$ 62 milhões resolver guardar o dinheiro na poupança — que apresenta uma das menores rentabilidades entre os produtos disponíveis no mercado –, terá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 230 mil.

Se escolher outra modalidade de renda fixa mais rentável, como por exemplo títulos de Tesouro Direto atrelados ao IPCA que pagam juros semestrais e têm vencimento para 2050, poderia receber o equivalente a mais ou menos R$ 300 mil mensais de rendimentos logo nos primeiros anos de investimento, além de ter seu dinheiro sempre ajustado pela inflação.