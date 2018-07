Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 56 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 56 milhões nesta quarta-feira 18. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa. O sorteio, de número 2060, será realizado às 20 horas, na cidade de Ipameri, no interior do Goiás. O resultado poderá ser conferido no site Loterias Caixa.

As dezenas sorteadas neste sábado (14) foram 04 05 36 40 44 56, mas não houve acertador.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 77 apostas receberam R$ 39.904,70 na quina, enquanto 5.562 pessoas ganharam R$ 789,19 na quadra.

Vale destacar que a aposta mínima é de R$ 3,50.