Mega-Sena acumula e próximo prêmio deve pagar R$ 6 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado à noite na Mega-Sena. Foram sorteados os números: 01 – 18 – 19 – 33- 56 – 60.

O próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, dia 3, deve pagar um prêmio de 6 milhões de reais.

No sorteio deste sábado, 80 apostas acertaram a Quina e vão ganhar 18.316 reais cada uma. A Quadra saiu para 3.3935 apostas, que ganharão um prêmio de 531,97 reais.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h de quarta em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta-corrente no banco e ser maior de 18 anos.

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e preencher um cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.

O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de 30 reais e máximo de 500 reais por dia.

(Com Agência Brasil)