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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 85 milhões; veja números do concurso 3056

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas na quinta-feira; próximo concurso será realizado no domingo

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 12h01
Mega-Sena: prêmio acumulado
Mega-Sena (./.)
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A Mega-Sena acumulou novamente. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3056, realizado na noite de quinta-feira, 10, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, no domingo, 13, chega a 85 milhões de reais.

As dezenas sorteadas foram 14, 21, 25, 40, 51 e 56. Na faixa de cinco acertos, 50 apostas foram premiadas, com 45.990,43 reais para cada uma. Outras 3.344 apostas acertaram quatro números e receberão 1.133,49 reais cada.

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Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer ao próximo prêmio, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta simples, com seis números, custa 6 reais. O jogo pode ser registrado em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Nos sorteios de domingo, as apostas convencionais podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, o prazo é diferente: os jogos podem ser registrados até 10h45 do domingo, segundo as regras informadas pela Caixa.

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Também é possível participar de bolões, modalidade em que os apostadores dividem o custo de um conjunto de apostas e, em caso de premiação, o valor recebido é distribuído de acordo com o número de cotas adquiridas.

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A probabilidade de acertar as seis dezenas com a aposta mínima é de uma em 50.063.860. Ao marcar sete números, por exemplo, o preço passa para 42 reais e a chance de acertar a faixa principal aumenta para uma em 7.151.980.

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