Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 76 milhões; novo sorteio é nesta quinta-feira

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. No concurso 3.055, realizado na noite de terça-feira, 8, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 01, 11, 36, 43, 48 e 49. Com isso, o prêmio principal, que era de 68,8 milhões de reais, passou para uma estimativa de 76 milhões de reais para o próximo concurso, o 3.056, marcado para quinta-feira, 10.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 54 apostas acertaram cinco números e receberão 34.793,09 reais cada. Outras 2.787 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de 1.111,21 reais.

O concurso de quinta-feira será o próximo da Mega-Sena e terá uma premiação estimada em 76 milhões de reais. O valor pode ser maior ou menor conforme a arrecadação e o rateio entre os eventuais vencedores.

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Para participar, é preciso escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta simples, com seis números, custa 6 reais. Os jogos para o concurso 3.056 podem ser registrados até as 20h de quinta-feira, 10, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.