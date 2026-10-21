Mega-Sena acumula e pode pagar 200 milhões de reais nesta quinta-feira; veja como apostar

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar um prêmio de 200 milhões de reais no próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 22 de outubro. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.072, realizado na noite de terça-feira, 20, em São Paulo. Com isso, o valor da premiação principal aumentou e chegou a uma das maiores estimativas do ano para a loteria.

Os números sorteados foram 02, 06, 09, 16, 31 e 40. Embora ninguém tenha conquistado o prêmio principal, 140 apostas acertaram cinco dezenas e receberão 38.295,72 reais cada. Outras 9.261 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e terão direito a 954,26 reais cada.

O próximo concurso, de número 3.073, será realizado na quinta-feira, 22, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio de 200 milhões de reais é uma estimativa da Caixa Econômica Federal e poderá ser dividido caso mais de uma aposta acerte as seis dezenas.

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Como apostar na Mega-Sena?

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta simples, com seis números, custa 6 reais e pode ser registrada nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

As apostas convencionais podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio. Também é possível participar por meio de bolões, modalidade em que um grupo de pessoas divide o custo das apostas e, em caso de premiação, reparte o valor recebido conforme as cotas adquiridas. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. A escolha de mais números aumenta as chances de ganhar, mas também eleva o preço do jogo.

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Prêmio acumula após sequência sem vencedores

A Mega-Sena chegou ao concurso 3.072 sem registrar um vencedor na faixa principal. O acúmulo sucessivo fez o prêmio crescer até a estimativa de 200 milhões de reais para o próximo sorteio. O valor anunciado corresponde à premiação prevista para quem acertar as seis dezenas. Os apostadores que acertarem cinco ou quatro números também poderão receber prêmios, de acordo com a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa. Os resultados oficiais e as informações sobre os próximos concursos podem ser consultados no site das Loterias Caixa.