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Mega-Sena 3068: sorteio desta quinta-feira (8) chega a R$ 100 milhões

Prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso anterior

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h24
Mega-Sena
Mega-Sena 3068: prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de 100 milhões de reais (VEJA/Divulgação)
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O concurso 3.068 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 8, a partir das 21h, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de 100 milhões de reais. A premiação acumulou após o concurso 3.067, realizado na noite de terça-feira, 6. Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados, que foram 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Com isso, o valor passou para 100 milhões de reais.

Como apostar

A aposta simples, com seis dezenas, custa 6 reais. Os jogos podem ser registrados até as 20h desta quinta-feira, no horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Pela internet, é possível apostar por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, que podem ser acessados por smartphones, computadores e outros dispositivos. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para clientes com conta na Caixa.

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Os bolões digitais têm horário diferente: a compra pode ser feita até as 20h30, exclusivamente pelo Portal Loterias Online e pelo aplicativo.

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Para participar dos jogos da Mega-Sena, é necessário ter pelo menos 18 anos.

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Chances de ganhar

A probabilidade de acertar as seis dezenas depende da quantidade de números escolhidos. No jogo mínimo, com seis dezenas e custo de 6 reais, a chance de levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860. No limite máximo, de 20 dezenas, a aposta custa 232.560 reais e a probabilidade de acertar a faixa principal passa para uma em 1.292.

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