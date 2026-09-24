Mega-Sena 3062: resultado sai nesta quinta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 38 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 24, a partir das 21h, o sorteio do concurso 3.062 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em 38 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão ao vivo estará disponível nos canais da Caixa no YouTube e no Facebook.

O prêmio está acumulado após o concurso anterior, realizado na terça-feira, 20, não ter registrado nenhuma aposta vencedora na faixa principal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa 6 reais. Os jogos podem ser feitos até as 20h desta quinta-feira, pelo horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, incluindo site e aplicativo. Os bolões digitais têm horário limite diferente: podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

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Nas apostas realizadas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para clientes com conta na Caixa. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos.

Qual é a probabilidade de vencer nesta Mega-Sena

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. No jogo simples, com seis números e custo de 6 reais, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

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No limite máximo de 20 dezenas, a aposta custa 232.560 reais e a chance de levar o prêmio principal passa a ser de uma em 1.292.

A Caixa também informa horários específicos para apostas em concursos realizados aos domingos. Nesses casos, os jogos simples podem ser registrados até as 22h do sábado, enquanto a comercialização dos Bolões Caixa pelos canais eletrônicos fica disponível até as 10h45 do domingo.