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Mega-Sena 3040 acumula e deve chegar a R$ 150 milhões; confira as dezenas sorteadas

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso; quina teve 89 ganhadores

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 13h19
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Cartelas da Mega-Sena, sorteio da Caixa (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Mega-Sena 3040 acumula e deve chegar a R$ 150 milhões; confira as dezenas sorteadas Priorizar nos meus resultados Google

O sorteio do concurso 3.040 da Mega-Sena ocorreu na noite de terça-feira, 4, e não teve vencedores na faixa principal. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio, estimado em 133 milhões de reais, acumulou e a previsão para o próximo concurso passou para 150 milhões de reais.

As dezenas sorteadas foram: 03, 16, 24, 30, 49 e 54.

Na faixa da quina, 89 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá 47.258,21 reais. Já a quadra teve 6.555 ganhadores, com prêmio individual de 1.057,65 reais.

A aposta simples da Mega-Sena, composta por seis dezenas, custa 6 reais. Os jogos podem ser registrados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa, acessíveis por computadores, celulares e outros dispositivos.

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Os bolões realizados pela internet podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente por meio do portal Loterias Online e do aplicativo oficial.

Quem optar pela aposta online pode efetuar o pagamento via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. A participação é restrita a pessoas com 18 anos ou mais.

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A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos.

Segundo a Caixa, a chance de ganhar o prêmio máximo depende da quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, de seis números e custo de 6 reais, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. No outro extremo, quem faz a aposta máxima, com 20 dezenas — que custa 232.560,00 reais — eleva a chance de vitória para 1 em 1.292.

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