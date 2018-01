Mega da Virada: saiba por que número de acertadores foi recorde

Nunca uma aposta da Mega-Sena teve tantos acertadores. A Mega da Virada de 2017 teve 17 bilhetes ganhadores. Foi o maior número de acertadores da história da Mega da Virada e da Mega-Sena. Até então, o maior número era de seis acertos, obtido na Mega da Virada de 2016 e de 2015.

O que explica esse desempenho recorde em 2017? O matemático José Dutra Vieira Sobrinho diz que o resultado pode ser explicado por uma combinação de fatores, como os números sorteados e o volume de apostas.

Segundo ele, todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Mas a chance de haver mais acertadores aumenta se houver algum tipo de relação entre os números sorteados. Os números sorteados na Mega da Virada foram: 03-06-10-17-34-37.

“Saíram dois dobros [03 e 06 e 17 e 34] e dois números da coluna 7 [17 e 37]. Sete costuma ser um dos números mais anotados pelos apostadores”, afirma Dutra Vieira Sobrinho.

Outro fator que aumentou o número de acertadores foi o fato de quatro dos seis números serem menores de 30. “Cerca de 60% das apostas são de números menores de 30, pois os apostadores têm o costume de anotar o dia do aniversário”, comenta o matemático.

Segundo ele, houve um recorde de apostas para a Mega da Virada, o que aumentou a probabilidade de ter mais acertadores. “Quanto mais apostas, maiores a chance de ter mais acertadores.”

A Mega da Virada 2017 vendeu mais de 70 milhões de bilhetes em todo o país, totalizando cerca de 250 milhões apostas. A arrecadação foi de 890,9 milhões de reais. O recorde de arrecadação anterior foi registrado em 2013, com 758,2 milhões de reais. Naquele ano, quatro apostas acertaram os seis números sorteados.

A Mega-Sena com o segundo maior número de acertadores ocorreu em janeiro de 2004, com 15 apostas. Na ocasião, o senador Álvaro Dias chegou a levantar suspeitas sobre o número inédito de acertadores. Todas as apostas vencedoras tinham sido feitas em lotéricas do Nordeste.

“Uma auditoria interna descobriu depois que os números sorteados tinham saído antes em um biscoito da sorte de um restaurante do Nordeste”, lembra o matemático.

Outro caso curioso foi o dos concursos 308 e 309 da Mega-Sena. Cinco dos seis números sorteados no concurso 309 tinham saído no 308. O que aconteceu? Mais de 3.000 bilhetes acertaram a quina, o que fez com que o valor do prêmio fosse menor que o da quadra.

“A chance de cinco números repetirem o sorteio anterior é de uma em 154 mil. Isso ocorreu porque as pessoas têm o costuma de apostar os últimos números sorteados”, afirma Dutra Sobrinho.

Por falar em coincidência, o matemático cita o filme ‘O Homem que Copiava’, em que o personagem de Lázaro Ramos acerta a Mega jogando os números 01-02-04-04-05-06. “O filme dá a entender que ele ganhou praticamente sozinho, pois ficou milionário. Mas a chance de alguém ficar milionário jogando essas dezenas é mínima”, afirma o matemático.

Segundo ele, se a Mega sortear essa sequência de números é quase impossível prever o número de ganhadores. “Poderiam ser milhares, não dá para saber.”