Mega: bilhetes premiados da mesma lotérica eram de jogos simples

Quanto mais números o jogador apostar no mesmo bilhete, maiores são suas chances de ser sorteado na Mega-Sena. Mas os donos das três apostas premiadas na Mega da Virada feitas na mesma lotérica de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, fizeram jogos simples, com apenas seis dezenas.

Segundo funcionários da lotérica, os jogos simples foram feitos no caixa de atendimento preferencial, que atende idosos, gestantes, mães com crianças de colo e deficientes.

Apesar da curiosidade em saber quem são os sortudos, os donos dos bilhetes premiados vendidos na Lotérica Parelheiros ainda não apareceram por lá para conferir o resultado. Nem devem aparecer, já que prêmios acima de 1.903,98 reais são pagos exclusivamente nas agências da Caixa.

Três dos dezessete bilhetes premiados na Mega da Virada saíram da Lotérica Parelheiros. Emerson Corrêa Borba, um dos sócios da lotérica, diz que foi a primeira vez que o prêmio da Mega saiu para um bilhete do estabelecimento.

“Fiquei sabendo que os prêmios tinham saído na lotérica porque logo cedo tinha um representante da Caixa lá. Ele deu instruções de como orientar o ganhador, caso ele fosse conferir o sorteio na lotérica”, afirmou Emerson.

A recomendação da Caixa é que o ganhador se dirija a uma das agências do banco para resgatar o prêmio. O nome e o CPF devem ser anotados no verso do bilhete. Em caso de bolão, o nome de todos os participantes e o CPF também devem ser escritos no verso.

Segundo ele, um dos bilhetes premiados pertence a um grupo de amigos que fez um bolão. “Os outros dois, não dá para saber se foi aposta de mais de um jogador ou uma única pessoa.”

O dono da lotérica afirma que o fato de a lotérica ter vendido três bilhetes premiados melhorou o movimento. “As pessoas passam a acreditar que é possível ganhar, sabem que é verdade que a Mega distribui prêmios.”

São Paulo foi o Estado com o maior número de bilhetes ganhadores da Mega da Virada, seis ao todo. Além dos três de Parelheiros, dois saíram de Guarulhos e outro da capital.

O sorteio também teve dois ganhadores de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem), três da Bahia (Urucuca, Prado e Cruz das Almas), dois do Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), dois do Rio de Janeiro (Seropedica e Rio de Janeiro), um de Belém (PA) e um de Brusque (SC).

Segundo a Caixa, cada aposta premiada vai receber 18.042.279,04 reais. Os números sorteados foram 03, 06, 10, 17, 34, 37. O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias. Depois disso, o dinheiro é destinado para o Fies.