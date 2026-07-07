Medo de um novo tarifaço provoca uma mudança na indústria de café

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A indústria brasileira de café solúvel pode ser duramente atingida por novas tarifas americanas, com impacto bilionário nas exportações. A ABICS defende que a taxação prejudicaria a própria economia dos EUA, elevando custos para consumidores e ameaçando empregos. Entenda os argumentos cruciais e o que está em jogo antes da decisão final.

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A indústria do café solúvel pode ser uma das atingidas pelo novo tarifaço americano caso o escritório comercial dos Estados Unidos não chegue a um consenso com o Brasil. Esse tipo de café é um dos 4.100 itens exportados pelo Brasil, juntos eles podem trazer um impacto estimado em R$ 77 bilhões nas vendas externas do país.

Hoje teve o segundo e último dia de audiências em Washington antes da decisão do governo americano na quarta-feira da semana que vem, 15 de julho.

O que diz a indústria de café

A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS) foi uma das entidades que falaram na segunda-feira na sede do escritório do representante comercial americano, em Washington, em defesa dos produtos brasileiros.

Embora uma tarifa de 25% tenha sido anunciada em junho, o setor teme que, somada a outras cobranças e ao fim de exceções, a carga possa alcançar entre 37,5% e 50%, dependendo do produto.

Prejuízo para os americanos

Representando a Associação, o diretor de Relações Institucionais, Aguinaldo Lima, participou das audiências defendendo que a taxação provocaria prejuízos principalmente para os próprios Estados Unidos.

A estratégia da entidade foi mostrar que o café brasileiro é essencial para abastecer o mercado americano e que a elevação dos custos acabaria sendo repassada ao consumidor final.

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Ameaça aos empregos e à logística nos EUA

Segundo Lima, os Estados Unidos não conseguem atender sua demanda sem o fornecimento brasileiro. O executivo destacou ainda que boa parte do café solúvel exportado segue a granel, sendo embalado, distribuído e comercializado em território americano.

Com isso, uma eventual redução das importações afetaria diretamente empresas, operadores logísticos e empregos nos Estados Unidos, e não apenas a indústria brasileira.

Lista de isenções

Há pouca ou nenhuma chance do Brasil não sofrer novo tarifaço, acredita o dirigente, nesse caso a ABICS defende a inclusão do café solúvel na lista de produtos que poderão ficar isentos.

De acordo com Lima, versões aromatizadas do produto ficaram de fora da cobrança, enquanto o café solúvel tradicional acabou incluído, situação que pode ter sido provocada por um equívoco na classificação dos códigos tarifários utilizados na implementação das medidas.

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Tarifas de 50% no ano passado

O diretor também lembrou que o setor já enfrentou tarifas de até 50% em um período recente, experiência que provocou uma queda gradual das exportações até atingir redução próxima de 50%.

Na avaliação dele, a repetição desse cenário pode praticamente retirar o Brasil do mercado americano, justamente o maior destino das exportações nacionais de café solúvel.

Debate e entendimento

Apesar da defesa técnica apresentada pela entidade, Aguinaldo Lima reconheceu que a decisão final vai além dos argumentos econômicos.

Para ele, o debate está inserido em uma negociação geopolítica mais ampla entre os dois países, na qual interesses estratégicos acabam influenciando o resultado.

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Temor de perder mercado

Enquanto aguarda a definição das autoridades americanas, o setor torce para um entendimento, “os EUA são o nosso maior cliente desde os anos 60, e corresponde a 20% de tudo aquilo que nós exportamos numa lista de mais de 100 países, mas se as tarifas forem criadas podemos perder metade desse mercado”, alerta.

Novos mercados

Lima menciona que a associação já está buscando portas alternativas e que “agora, com o acordo Mercosul e União Europeia isso nos dá também uma válvula de escape”.

Segundo ele, a tarifa de 9% aplicada no bloco será reduzida gradativamente ao longo de quatro anos, mas há um porém “são coisas de mais médio prazo, nunca no curto prazo”, o que aumenta a urgência em resolver a questão tarifária com os americanos.