ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Medo de um novo tarifaço provoca uma mudança na indústria de café

Associação de café solúvel participou da audiência em Washington

Por Veruska Costa Donato 7 jul 2026, 16h35 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h20
Continua após publicidade
Medo de um novo tarifaço provoca uma mudança na indústria de café Priorize VEJA no Google

A indústria do café solúvel pode ser uma das atingidas pelo novo tarifaço americano caso o escritório comercial dos Estados Unidos não chegue a um consenso com o Brasil. Esse tipo de café é um dos 4.100 itens exportados pelo Brasil, juntos eles podem trazer um impacto estimado em R$ 77 bilhões nas vendas externas do país.

Hoje teve o segundo e último dia de audiências em Washington antes da decisão do governo americano na quarta-feira da semana que vem, 15 de julho.

O que diz a indústria de café

A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS) foi uma das entidades que falaram na segunda-feira na sede do escritório do representante comercial americano, em Washington, em defesa dos produtos brasileiros.

Siga

Embora uma tarifa de 25% tenha sido anunciada em junho, o setor teme que, somada a outras cobranças e ao fim de exceções, a carga possa alcançar entre 37,5% e 50%, dependendo do produto.

Prejuízo para os americanos

Representando a Associação, o diretor de Relações Institucionais, Aguinaldo Lima, participou das audiências defendendo que a taxação provocaria prejuízos principalmente para os próprios Estados Unidos.

A estratégia da entidade foi mostrar que o café brasileiro é essencial para abastecer o mercado americano e que a elevação dos custos acabaria sendo repassada ao consumidor final.

Continua após a publicidade

Ameaça aos empregos e à logística nos EUA

Segundo Lima, os Estados Unidos não conseguem atender sua demanda sem o fornecimento brasileiro. O executivo destacou ainda que boa parte do café solúvel exportado segue a granel, sendo embalado, distribuído e comercializado em território americano.

Com isso, uma eventual redução das importações afetaria diretamente empresas, operadores logísticos e empregos nos Estados Unidos, e não apenas a indústria brasileira.

Lista de isenções

Há pouca ou nenhuma chance do Brasil não sofrer novo tarifaço, acredita o dirigente, nesse caso a ABICS defende a inclusão do café solúvel na lista de produtos que poderão ficar isentos.

De acordo com Lima, versões aromatizadas do produto ficaram de fora da cobrança, enquanto o café solúvel tradicional acabou incluído, situação que pode ter sido provocada por um equívoco na classificação dos códigos tarifários utilizados na implementação das medidas.

Continua após a publicidade

Tarifas de 50% no ano passado

O diretor também lembrou que o setor já enfrentou tarifas de até 50% em um período recente, experiência que provocou uma queda gradual das exportações até atingir redução próxima de 50%.

Na avaliação dele, a repetição desse cenário pode praticamente retirar o Brasil do mercado americano, justamente o maior destino das exportações nacionais de café solúvel.

Debate e entendimento

Apesar da defesa técnica apresentada pela entidade, Aguinaldo Lima reconheceu que a decisão final vai além dos argumentos econômicos.

Para ele, o debate está inserido em uma negociação geopolítica mais ampla entre os dois países, na qual interesses estratégicos acabam influenciando o resultado.

Continua após a publicidade

Temor de perder mercado

Enquanto aguarda a definição das autoridades americanas, o setor torce para um entendimento, “os EUA são o nosso maior cliente desde os anos 60, e corresponde a 20% de tudo aquilo que nós exportamos numa lista de mais de 100 países, mas se as tarifas forem criadas podemos perder metade desse mercado”, alerta.

Novos mercados

Lima menciona que a associação já está buscando portas alternativas e que “agora, com o acordo Mercosul e União Europeia isso nos dá também uma válvula de escape”.

Segundo ele, a tarifa de 9% aplicada no bloco será reduzida gradativamente ao longo de quatro anos, mas há um porém “são coisas de mais médio prazo, nunca no curto prazo”, o que aumenta a urgência em resolver a questão tarifária com os americanos. 

Publicidade
TAGS:
'café da manhã'
Café
Estados Unidos
Tarifaço
Trump
VEJA Mercado em Vídeo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).