Medo de restrições severas faz russos correrem aos bancos para sacar dólar

As sanções econômicas promovidas por diversas potências mundiais estão assustando os russos. Neste domingo, 27, foi possível notar um congestionamento insólito de pessoas nos arredores dos bancos do país. Os russos fizeram filas em caixas eletrônicos para sacar, sobretudo, dólar, já que novas sanções para punir o Kremlin por sua invasão da Ucrânia já levaram o valor do rublo, a moeda russa, à mínima histórica.

Neste sábado, 26, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi taxativa ao anunciar, por meio de uma rede social, medidas para estrangular a economia russa: “Vamos paralisar os ativos do Banco Central da Rússia. Isso vai congelar as transações e vai inviabilizar o Banco Central de liquidar ativos. E, finalmente, vamos proibir os oligarcas russos de utilizarem seus recursos financeiros em seus mercados”, afirmou.

O que era uma ameaça, até então, ganhou contornos práticos neste domingo, quando líderes do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, anunciaram que decidiram restringir o acesso de alguns bancos russos ao sistema de pagamentos global Swift. A medida foi defendida por Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e pelo Japão. As nações prometeram, ainda, tomar medidas para impedir que o Banco Central russo utilize seus mais de 600 bilhões de dólares em reservas para ajudar a economia do país. O banimento total dos russos ao sistema Swift não está descartado.

Em resposta, o Banco Central russo emitiu comunicado neste domingo em que prometeu fornecer suprimentos ‘ininterruptos’ de rublos aos bancos do país, mas não informou qualquer suporte em relação à escassez de moedas estrangeiras. Já não é possível que consumidores russos utilizem seus cartões de crédito ou débito para pagamentos por meio de sistemas como Apple Pay e Google Pay. A instituição russa recomenda que se realize compras apenas em instituições financeiras locais. O Banco Central russo ainda admitiu, no comunicado, que retomará a compra de ouro e metais preciosos nesta segunda-feira, 28, no mercado interno.