Medidas eleitoreiras de Bolsonaro afetam projeções para dívida/PIB

A fartura dos estímulos fiscais do governo de Jair Bolsonaro pode ter um preço caro para as contas públicas. Segundo relatório do Itaú Unibanco, divulgado nesta sexta-feira, 8, a redução das alíquotas de ICMS de bens essenciais e as medidas propostas na PEC das Bondades devem piorar a expectativa para o resultado primário de 2022, que cairia de zero para um déficit de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Como a estimativa é de que boa parte dessas medidas adotadas sejam permanentes, o banco também revisou a projeção para 2023, de déficit de 0,1% para déficit de 1,5% do PIB.

A justificava do banco é de que “a menor alíquota de ICMS de bens essenciais reduzirá a receita dos governos subnacionais, e supomos que o aumento de pagamentos e de beneficiários do Auxílio Brasil será tornado permanente”, diz o Itaú, em relatório.

O aumento da pressão nas contas públicas pode, ainda, elevar os níveis de inflação do país e tem se refletido em um maior pessimismo do risco-país, que voltou a ultrapassar os 300 pontos base, maior índice de incerteza desde o início da pandemia de Covid-19 e, anteriormente, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O Itaú projeta, no relatório, que a dívida bruta do país avance para 84% do PIB em 2023. “Estruturalmente, a combinação de endividamento elevado em uma economia emergente, com juros altos e dúvidas sobre o marco institucional que baliza as contas públicas, em cenário de aumento de gastos sociais, implica riscos significativos para a trajetória fiscal à frente”, alerta. O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros.