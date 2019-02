Média de preços no comércio eletrônico caiu 0,31%

Por AE

São Paulo – A média de preços dos produtos vendidos pelo comércio eletrônico, o chamado e-commerce, registrou queda de 0,31% em junho na comparação com o mês de maio, de acordo com o índice Fipe/Buscapé. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi ainda mais expressiva, de 7,07%. O número reforça a tendência deflacionária dos preços de produtos vendidos pela internet, que nos últimos 17 meses tiveram alta em apenas duas ocasiões, agosto de 2011 e janeiro de 2012, com 0,59% e 0,90%, respectivamente.

Entre os dez grupos de produtos analisados pelo índice, apenas dois apresentaram alta nos preços: cosméticos e perfumaria (0,22%) e eletrodomésticos (0,21%).

Os quatro grupos com maiores quedas foram casa e decoração (-1,1%), esporte e lazer (-0,87%), moda e acessórios (-0,71%) e eletrônicos (-0,70%) De acordo com o estudo, neste ano o comércio eletrônico deve movimentar cerca de R$ 23 bilhões, o que representa um crescimento de 25% com relação a 2011.