MDIC: superávit comercial soma US$ 366 mi na semana

Por Eduardo Rodrigues

Brasília – A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 366 milhões na segunda semana de agosto, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Entre os dias 8 e 14 deste mês, as exportações somaram US$ 5,378 bilhões, com média diária de US$ 1,075 bilhão, enquanto as importações chegaram a US$ 5,012 bilhões, com média de US$ 1,002 bilhão.

No acumulado do mês até a segunda semana, a balança comercial brasileira registra superávit de US$ 1,420 bilhão. Nos dez primeiros dias úteis de agosto, as exportações totalizaram US$ 11,214 bilhões e as importações, US$ 9,794 bilhões. Em relação à média diária de embarques de agosto do ano passado, houve crescimento de 28,3%, enquanto ante julho deste ano houve aumento de 5,8%. Nas importações, o valor foi 27,9% superior à média registrada no oitavo mês de 2010 e 7,6% maior que o apurado no mês passado.