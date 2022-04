McPicanha sem picanha pode custar mais de R$ 11 milhões ao McDonald’s

A rede fast food McDonald’s está tendo dias indigestos no Brasil. Uma das apostas da empresa para o mercado brasileiro neste ano, a linha do McPicanha pode render uma multa de até 11,6 milhões de reais por propaganda enganosa, segundo o Procon-SP. A empresa entrou na mira de órgãos de defesa do consumidor do país porque os lanches não contém a carne nobre em sua composição, e sim um molho sabor picanha.

Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Guilherme Farid, a multa pode ser aplicada caso a empresa não esclareça sobre o imbróglio da picanha até a próxima segunda-feira, 2 de maio.

Em nota, o McDonald’s afirmou que os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha” serão retirados dos restaurantes de todo o país, a partir desta sexta-feira, 29. O Procon-SP notificou a rede de fast food para apresentar oficialmente a tabela nutricional dos sanduíches, comprovando a composição dos ingredientes e os testes de qualidade realizados. Dentre outros pontos, o órgão de proteção também requer a cópia dos materiais publicitários veiculados nos meios de comunicação.

Na quinta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deu o prazo de 10 dias para a companhia enviar os esclarecimentos sobre “possível prática de propaganda enganosa”. “O Ministério preza pela justiça e segurança do brasileiro em todos os âmbitos, inclusive no direito do consumidor”, disse o ministro Anderson Torres. Se os questionamentos não forem respondidos no prazo demandado, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) poderá abrir um processo administrativo contra a rede McDonald’s.