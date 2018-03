McDonald’s muda o logo nos EUA para homenagear as mulheres

O McDonald’s inverteu nesta quinta-feira o ‘M’ do seu logotipo em uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje. Com a mudança, o ‘m’ se transformou em ‘w’, de woman (mulher, em inglês). A ação aconteceu em uma unidade na cidade de Lynwood, Califórnia (EUA) e imagens de perfis de redes sociais da empresa.

A unidade da Califórnia pertence a Patricia Williams e foi escolhida, segundo o McDonald’s, devido ao trabalho duro da franqueada. Ela abriu sua primeira unidade há 30 anos e trabalha com duas filhas.

“Hoje, nós viramos nossos arcos dourados para celebrar as mulheres que escolheram o McDonald’s para ser parte de suas histórias. Como a família Williams. Sobre os Estados Unidos, nós nos orgulhamos em compartilhar que 6 de cada 10 gerentes de restaurantes são mulheres”, escreveu a empresa no Twitter.

A empresa também faz ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em 100 restaurantes nos Estados Unidos, que têm embalagens e uniformes especiais para funcionários nesta data.

No Brasil, o McDonald’s terá 20 restaurantes operados 100% por mulheres nesta quinta-feira. Em São Paulo, as unidades que fazem parte da comemoração são o restaurante-conceito da avenida Henrique Schaumann, da Água Branca, do Shopping Vila Olímpia e da Vila Matilde.

A marca McDonald’s foi classificada como a décima segunda mais valiosa do mundo no ranking da consultoria Interbrand de 2017, avaliada em 41,5 bilhões de dólares (134,6 bilhões de reais). É a segunda mais cara da lista do segmento de alimentação, atrás da Coca-Cola, em 4º lugar (69,7 milhões de dólares). As primeiras posições são dominadas por empresas de tecnologia, com a Apple no topo (184,1 bilhões de dólares)