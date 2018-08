McDonald’s lança sanduíche de ovo no combo McLanche Feliz

O ovo passa a ser protagonista de duas importantes famílias de lanches do McDonald’s: McLanche Feliz e Quarterão. A partir desta terça, os clientes do McLanche Feliz poderão pedir como opção de lanche o Egg Junior, composto por pão, ovo, ketchup e mostarda.

Na linha Quarterão, o ovo fará parte do Egg Quarterão e do Triplo Quarterão, com três hambúrgueres. Segundo a companhia, a escolha do ovo faz parte de um objetivo mais amplo, que é oferecer alimentos nutricionalmente mais equilibrados. Nos últimos anos, o McDonald’s fez uma série de reformulações em seu cardápio, como redução na quantidade de sódio de todos os pães e a adição de vitaminas B1, B5, B6 e PP na sua formulação.

“O ovo, além de muito consumido e apreciado pelos brasileiros, é uma tendência em termos de sabor e um sinônimo de produto saudável e natural, sendo um dos alimentos mais completos para o crescimento das crianças, por exemplo”, afirma em nota Roberto Gnypek, vice-presidente de Marketing do McDonald’s.

O Egg Junior custa 5,50 individuais sozinho. No combo McLanche Feliz, sai por 17 reais. O Egg Quarterão é vendido a partir de 17,90 reais, enquanto o Triplo Quarterão sai a partir de 29,90 reais.