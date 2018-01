McDonald’s abre 15 mil vagas para jovens em 2018

O McDonald’s anunciou que abrirá 15.000 vagas para jovens de 16 a 25 anos em 2018. Dessas, a empresa afirma que 1.000 já estão com as inscrições abertas para interessados que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. De acordo com a companhia, não é necessário ter experiência prévia para candidatar-se.

Nos próximos dois anos, a expectativa da empresa é abrir um total de 65.000 vagas. “O McDonald’s está e sempre estará de portas abertas para o jovem. Estamos dispostos a investir para desenvolvê-lo e prepará-lo para ocupar novas posições em nossa companhia ou para sair em busca de outras oportunidades no mercado de trabalho”, afirma David Grinberg, diretor de Comunicação Corporativa do McDonald’s, em comunicado.

Atualmente, a rede conta com mais de 900 restaurantes no Brasil e 90% de seus funcionários – o equivalente a 22.000 pessoas – têm entre 16 e 25 anos. Desses, metade está em sua primeira experiência profissional.

A grande parcela de jovens motivou a empresa, ainda, a realizar uma pesquisa para descobrir quais eram as principais expectativas dos mais novos em relação ao primeiro emprego. Os resultados sugerem que 77% dos brasileiros de 16 a 27 anos consideram, contraditoriamente, a falta de experiência como a principal barreira para ingressar no mercado de trabalho.

Para se inscrever para uma das vagas na rede de restaurantes, os candidatos devem cadastrar o currículo no site da marca ou entregá-lo impresso pessoalmente em uma unidade.