Mbappé e Yamal estão entre os 10 jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo; veja lista

O jogador da Espanha Lamine Yamal enfrenta a Bélgica na tarde desta sexta-feira, 10, em busca de garantir a vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece um dia após a França de Kylian Mbappé garantir classificação entre os quatro melhores da competição.

Se a classificação garantida ainda separa os dois jogadores, ambos possuem uma coisa em comum: Eles fazem parte do grupo seleto dos dez jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo de 2026. A média de ganhos estimada é composta por vencimentos de salários e patrocínios pagos no formato anual.

A lista, realizada por estimativa da Forbes, é composta por Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França), entre outros. Veja a lista completa a seguir.

1° Cristiano Ronaldo: US$ 300 milhões

Cristiano Ronaldo é um futebolista português, nascido em 5 de fevereiro de 1985, na Ilha da Madeira, em Portugal. Revelado pelo Sporting, ganhou projeção internacional após sua transferência para o Manchester United, em 2003. Ao longo da carreira, também defendeu o Real Madrid, a Juventus e retornou ao Manchester United antes de se transferir para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Reconhecido pela capacidade de finalização, preparo físico e longevidade em alto nível, tornou-se um dos maiores artilheiros da história do futebol.

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Pela seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações da UEFA de 2019, além de acumular recordes de jogos e gols pela equipe nacional. Vencedor de múltiplas edições da Bola de Ouro e de diversos títulos nacionais e internacionais, o atacante é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos e uma das personalidades mais influentes do esporte mundial.

2° Lionel Messi: US$ 140 milhões

Lionel Messi é um futebolista argentino, nascido em 24 de junho de 1987, na cidade de Rosário, na Argentina. Revelado pelas categorias de base do Barcelona, construiu a maior parte de sua carreira no clube espanhol, onde conquistou dezenas de títulos e se consolidou como um dos maiores jogadores da história do futebol. Após deixar o Barcelona, atuou pelo Paris Saint-Germain e, posteriormente, transferiu-se para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

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Pela seleção da Argentina, Messi liderou a equipe na conquista da Copa América de 2021, da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024. Dono de diversos prêmios individuais, incluindo múltiplas edições da Bola de Ouro, é reconhecido pela habilidade, visão de jogo, capacidade de criação e eficiência na finalização, sendo amplamente considerado um dos maiores atletas de todos os tempos.

3° Kylian Mbappé: US$ 95 milhões

Kylian Mbappé é um futebolista francês, nascido em 20 de dezembro de 1998, em Bondy, na França. Revelado pelo Monaco, ganhou destaque ainda muito jovem antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, onde conquistou diversos títulos nacionais e se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial. Em 2024, acertou sua transferência para o Real Madrid, dando sequência à carreira em um dos maiores clubes da Europa.

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Pela seleção da França, Mbappé foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2018 e também se destacou na campanha do vice-campeonato mundial em 2022, quando terminou como artilheiro da competição. Conhecido pela velocidade, habilidade e poder de decisão, o atacante é considerado um dos principais nomes de sua geração e um dos atletas mais influentes do futebol contemporâneo.

4° Erling Haaland: US$ 80 milhões

Erling Haaland é um futebolista norueguês, nascido em 21 de julho de 2000, na cidade de Leeds, na Inglaterra, enquanto seu pai atuava no futebol inglês. Revelado pelo Bryne, da Noruega, passou por Molde, Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund antes de se transferir para o Manchester City, em 2022. Desde então, consolidou-se como um dos principais centroavantes do mundo, destacando-se pela força física, velocidade e impressionante média de gols.

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Pela seleção da Noruega, Haaland é a principal referência ofensiva da equipe e acumula marcas expressivas como artilheiro. Em nível de clubes, conquistou títulos nacionais e internacionais, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA pelo Manchester City. Considerado um dos maiores talentos de sua geração, o atacante é reconhecido pela eficiência nas finalizações e pelo desempenho consistente em alto nível.

5° Vini Júnior: US$ 60 milhões

Vinícius Júnior é um futebolista brasileiro, nascido em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Revelado pelo Flamengo, ganhou projeção ainda adolescente antes de se transferir para o Real Madrid, em 2018. No clube espanhol, consolidou-se como um dos principais atacantes do futebol mundial, destacando-se pela velocidade, habilidade no drible e capacidade de decidir partidas importantes.

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Pela seleção brasileira, Vinícius Júnior tornou-se presença constante nas principais competições internacionais e é apontado como um dos líderes da nova geração do futebol nacional. Campeão da Liga dos Campeões da UEFA e de diversos títulos pelo Real Madrid, o atacante recebeu reconhecimento individual por suas atuações e é considerado um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.

6º Mohamed Salah: US$ 55 milhões

Mohamed Salah é um futebolista egípcio, nascido em 15 de junho de 1992, na cidade de Nagrig, no Egito. Revelado pelo Al Mokawloon, construiu uma carreira de destaque na Europa, com passagens por Basel, Chelsea, Fiorentina e Roma, antes de se transferir para o Liverpool, em 2017. No clube inglês, tornou-se um dos principais jogadores de sua história recente, destacando-se pela velocidade, habilidade e capacidade de marcar gols.

Pela seleção do Egito, Salah é o principal nome da equipe e um dos maiores jogadores da história do país. Com o Liverpool, conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League, além de acumular diversos prêmios individuais. Reconhecido por sua regularidade e eficiência ofensiva, é considerado um dos melhores atacantes de sua geração.

7° Sadio Mané: US$ 54 milhões

Sadio Mané é um futebolista senegalês, nascido em 10 de abril de 1992, na cidade de Bambali, no Senegal. Revelado pela academia Génération Foot, iniciou sua trajetória profissional no Metz, da França, e posteriormente defendeu Red Bull Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern de Munique e Al-Nassr. Ao longo da carreira, destacou-se pela velocidade, versatilidade e capacidade de decidir partidas importantes.

Pela seleção do Senegal, Mané foi o principal protagonista da conquista da Copa Africana de Nações de 2021, primeiro título continental da história do país, além de liderar a equipe na classificação para a Copa do Mundo de 2022. Em clubes, conquistou títulos de destaque, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League pelo Liverpool. Considerado um dos maiores jogadores africanos de sua geração, é reconhecido pela regularidade, espírito coletivo e qualidade técnica.

8° Jude Bellingham: US$ 44 milhões

Jude Bellingham é um futebolista inglês, nascido em 29 de junho de 2003, na cidade de Stourbridge, na Inglaterra. Revelado pelo Birmingham City, transferiu-se ainda jovem para o Borussia Dortmund, onde se consolidou como um dos principais meio-campistas do futebol europeu. Em 2023, foi contratado pelo Real Madrid, clube no qual rapidamente se tornou um dos destaques da equipe graças à sua qualidade técnica, visão de jogo e versatilidade.

Pela seleção da Inglaterra, Bellingham tornou-se peça importante ainda no início da carreira, participando de grandes competições internacionais como a Copa do Mundo e a Eurocopa. Dono de grande capacidade de marcação, criação e chegada ao ataque, o meio-campista é considerado um dos maiores talentos de sua geração e um dos principais nomes do futebol mundial.

9° Lamine Yamal: US$ 43 milhões

Lamine Yamal é um futebolista espanhol, nascido em 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat, na Espanha. Formado nas categorias de base do Barcelona, estreou pela equipe principal ainda na adolescência e rapidamente se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial. Atuando como atacante, destaca-se pela habilidade no drible, velocidade, criatividade e capacidade de decidir partidas.

Pela seleção da Espanha, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a atuar e marcar um gol pela equipe principal, além de ser um dos protagonistas da conquista da Eurocopa de 2024. Com atuações de destaque tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola, é considerado um dos principais talentos de sua geração e um dos jogadores mais promissores do futebol internacional.

10° Harry Kane: US$ 41 milhões

Harry Kane é um futebolista inglês, nascido em 28 de julho de 1993, em Londres, na Inglaterra. Revelado pelo Tottenham Hotspur, tornou-se o maior artilheiro da história do clube e um dos principais atacantes do futebol europeu. Em 2023, transferiu-se para o Bayern de Munique, onde deu sequência à carreira mantendo seu alto desempenho como goleador. Conhecido pela precisão nas finalizações, visão de jogo e qualidade nos passes, Kane é referência na posição de centroavante.

Pela seleção da Inglaterra, Kane é o capitão da equipe e um dos maiores artilheiros de sua história. Foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018 e ajudou a Inglaterra a alcançar finais e campanhas de destaque em competições internacionais. Com diversos prêmios individuais e títulos conquistados em clubes, é amplamente reconhecido como um dos melhores atacantes de sua geração.