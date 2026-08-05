Maxinutri projeta faturar R$ 500 milhões em 2027 após crescer 128% em três anos

A Maxinutri vive uma nova fase de expansão. Depois de faturar 345 milhões de reais em 2025, a fabricante de suplementos projeta alcançar 435 milhões de reais em 2026 e chegar à marca de 500 milhões de reais em 2027. O crescimento acompanha investimentos de 78 milhões de reais na ampliação da estrutura produtiva e do centro de distribuição, além da construção da maior fábrica de gummies farmacêuticos do Brasil.

Fundada em 2007 com investimento inicial de 80 mil reais por Fernando Ferdinandi, uma estrutura de 70 metros quadrados e apenas três produtos no portfólio, a empresa hoje ocupa uma área de 20 mil metros quadrados e comercializa mais de 200 itens. Nos últimos três anos, a Maxinutri acumulou crescimento de 128%.

A estratégia de expansão também passa pela distribuição. Atualmente, a companhia está presente com pelo menos um produto em 83 mil das cerca de 93 mil farmácias brasileiras. Além da marca própria, a empresa também fabrica suplementos para outras indústrias farmacêuticas e mantém operação internacional, sendo a segunda maior marca de suplementos da Costa Rica, país utilizado como hub para exportações à Guatemala, Panamá e outros mercados da região.

Entre os investimentos em andamento, 45 milhões de reais serão destinados à ampliação da fábrica, 20 milhões de reais ao centro de distribuição e outros 18 milhões de reais à nova planta dedicada à produção de gummies farmacêuticos. Para Fernando, o consumidor passou a enxergar saúde de forma preventiva. “Depois da pandemia houve uma ressignificação do bem-estar, e nosso papel é estar presente quando ele decide buscar esse cuidado. Hoje, mais do que formar consumidores, nossa preocupação é garantir que a Maxinutri esteja disponível onde eles compram”, afirma.