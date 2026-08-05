ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Maxinutri projeta faturar R$ 500 milhões em 2027 após crescer 128% em três anos

Fabricante de suplementos investe R$ 78 milhões na expansão da operação, amplia capacidade produtiva e reforça presença em mais de 83 mil farmácias brasileiras

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h15 | Atualizado em 5 ago 2026, 12h29
Fachada da empresa Maxinutri com paredes cinzas e marrons, portão preto, estacionamento com faixas amarelas e uma palmeira à direita sob céu azul com nuvens esparsas
Maxinutri (Maxinutri/Divulgação)
Continua após publicidade
Maxinutri projeta faturar R$ 500 milhões em 2027 após crescer 128% em três anos Priorizar nos meus resultados Google

A Maxinutri vive uma nova fase de expansão. Depois de faturar 345 milhões de reais em 2025, a fabricante de suplementos projeta alcançar 435 milhões de reais em 2026 e chegar à marca de 500 milhões de reais em 2027. O crescimento acompanha investimentos de 78 milhões de reais na ampliação da estrutura produtiva e do centro de distribuição, além da construção da maior fábrica de gummies farmacêuticos do Brasil.

Fundada em 2007 com investimento inicial de 80 mil reais por Fernando Ferdinandi, uma estrutura de 70 metros quadrados e apenas três produtos no portfólio, a empresa hoje ocupa uma área de 20 mil metros quadrados e comercializa mais de 200 itens. Nos últimos três anos, a Maxinutri acumulou crescimento de 128%.

A estratégia de expansão também passa pela distribuição. Atualmente, a companhia está presente com pelo menos um produto em 83 mil das cerca de 93 mil farmácias brasileiras. Além da marca própria, a empresa também fabrica suplementos para outras indústrias farmacêuticas e mantém operação internacional, sendo a segunda maior marca de suplementos da Costa Rica, país utilizado como hub para exportações à Guatemala, Panamá e outros mercados da região.

Entre os investimentos em andamento, 45 milhões de reais serão destinados à ampliação da fábrica, 20 milhões de reais ao centro de distribuição e outros 18 milhões de reais à nova planta dedicada à produção de gummies farmacêuticos. Para Fernando, o consumidor passou a enxergar saúde de forma preventiva. “Depois da pandemia houve uma ressignificação do bem-estar, e nosso papel é estar presente quando ele decide buscar esse cuidado. Hoje, mais do que formar consumidores, nossa preocupação é garantir que a Maxinutri esteja disponível onde eles compram”, afirma.

Siga
Publicidade
TAGS:
Economia
Empreendedorismo
Negócios
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).