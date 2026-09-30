Marketplace do QuintoAndar cresce mais de 100% e avança sobre aluguel

O QuintoAndar está ampliando uma frente menos conhecida de seu negócio. Depois de crescer mais de 100% no último ano com a intermediação de compra e venda para imobiliárias parceiras, o Marketplace da companhia passará a oferecer também locação de imóveis.

A nova operação estreia em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia. No modelo, a imobiliária pode levar ao QuintoAndar o imóvel, o inquilino ou ambos e recebe comissão pela participação no negócio, além de uma remuneração mensal enquanto durar o contrato.

Os testes realizados neste ano ajudam a explicar a aposta. Segundo a empresa, a operação de locação do Marketplace vem crescendo mais de 75% ao mês em 2026, e cerca de dois terços dos contratos são assinados em menos de vinte dias após o anúncio do imóvel.

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Entre os parceiros que participaram do piloto, uma imobiliária de São Paulo multiplicou por mais de seis a captação de novos anúncios. Outra, no Rio, mais que dobrou a receita obtida com os mesmos imóveis e aumentou em sete vezes o volume anunciado na plataforma.