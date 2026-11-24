O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), classificou como “chororô” as reclamações de empresas sobre a implementação do fim da escala 6×1 em dezembro e questionou a necessidade de manter o comércio aberto todos os dias. As declarações foram feitas nesta terça-feira, 24, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov.

Marinho citou a experiência de fechamento do comércio aos domingos no Espírito Santo e comparou o funcionamento das lojas brasileiras ao de estabelecimentos europeus.

“A Europa fecha aos domingos e feriados, e nunca soube de ninguém que morreu por isso”, afirmou o ministro na entrevista pública.

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A comparação foi apresentada pelo ministro como argumento em defesa do descanso semanal. As regras de abertura do comércio, porém, variam entre os países europeus.

Marinho também criticou as objeções à entrada em vigor da mudança no período de compras de fim de ano. Ao tratar das estatísticas de emprego apresentadas pelas empresas, mencionou a rotatividade dos trabalhadores e o saldo habitualmente negativo de contratações em dezembro.

O que muda em dezembro

A transição começa em 16 de dezembro de 2026, com redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais e garantia de dois dias de repouso remunerado, sem redução salarial. Em 16 de dezembro de 2027, o limite semanal passa a 40 horas.

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As mudanças decorrem da Emenda Constitucional 141/2026 e foram regulamentadas pelo Decreto 13.173, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 19 de novembro. A regulamentação alcança também trabalhadores que já cumprem escala 5×2, mas ainda têm jornada de 44 horas semanais.

A Portaria 2.041, publicada nesta segunda-feira, 23, detalhou a aplicação dos períodos de descanso, o cálculo da remuneração e as condições para negociação coletiva.

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A norma prevê trabalho aos domingos com revezamento. No comércio em geral, o repouso deve coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas. Portanto, a declaração de Marinho não corresponde a uma determinação de fechamento generalizado das lojas nesse dia.

Fiscalização terá orientação antes de autuação

Nos primeiros 90 dias de exigência das novas obrigações, a fiscalização observará o critério da dupla visita. Na primeira, os auditores orientarão as empresas sobre a adequação. A persistência do descumprimento na segunda poderá resultar em autuação.

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O procedimento será aplicado separadamente às duas etapas da transição, tanto à redução para 42 horas e à ampliação do descanso, em dezembro deste ano, quanto ao limite de 40 horas, em dezembro de 2027.

Marinho informou ainda que o ministério publicará regras para categorias com jornadas especiais, incluindo os setores aéreo, marítimo e de transportes. Essas normas deverão tratar das particularidades de atividades que não seguem a organização convencional da semana de trabalho.