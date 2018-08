Marfrig vende processadora de frango para americanos por US$ 2,5 bilhões

A brasileira Marfrig vendeu nesta sexta-feira sua processadora de frango Keystone Foods, subsidiária com sede nos Estados Unidos, para a Tyson Foods. O negócio foi fechado por 2,5 bilhões de dólares, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O acordo foi assinado pelo acionista controlador da Marfrig, Marcos Molina, na noite de quinta-feira. As fontes consultadas pediram anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente.

Com o negócio, as ações da Marfrig subiram 8,38% na manhã desta sexta-feira. Os papéis eram negociados a 7,45 reais. Entretanto, às 11h50, os preços caíram 5,96%, sendo vendidos a 6,47 reais.

A Tyson não respondeu a um pedido de comentário. Procurado por VEJA, a Marfrig preferiu não comentar.