Quando o assunto são relações de poder, o jogo virou. Após anos de discussões em tese produtivas, a toxicidade política ganhou tamanha força que boa parte do que era discutido perdeu importância para uma realpolitik imediatista. Foi o que explicou Marcos Troyjo, economista, cientista político e ex-presidente do Banco dos BRICS no evento Zoox Data Revolution, na tarde desta terça-feira (17), em São Paulo. Troyjo participou de uma conversa com Hércules Maimone, sócio-líder de Advisory da PwC Brasil.

O objetivo do cientista político foi esmiuçar o clima vigente no cenário internacional, em que os ventos políticos favorecem alguns negócios enquanto prejudicam outros, em clara desarmonia com os ditames globalistas das últimas décadas. Ele citou uma empresa europeia de moda que perdeu 18% de sua receita de uma hora para outra ao sancionar a Rússia, um de seus principais mercados, por causa do conflito da Ucrânia.

Em oposição, empresas e países saem favorecidos com o conflito entre Estados Unidos e China, a exemplo das terras raras brasileiras, como Troyjo já citou em outros momentos. “Os ventos favorecem alguns tipos de negócios”, disse.

Há empresas que, por conta da geopolítica, ganharam valores incrementais de vendas, já que seus concorrentes perderam capacidade de vender abertamente. No caso, Irã e Arábia Saudita, que perdem espaço no mercado de petróleo junto ao Brasil na hora de abastecer a China em função da instabilidade no Golfo Pérsico. “Por isso a geopolítica se tornou importante demais”, disse, citando também bens tecnológicos.

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Nesse cenário, a cordialidade e o protocolo diplomático cedem lugar ao personalismo de “homens fortes”, no caso, Trump nos EUA, Xi Jinping na China e Putin na Rússia, que, de arrasto, comprometeram – ainda que Troyjo não tenha citado nomes – o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, envolvido com uma empresária chinesa suspeita de espionagem industrial e desvio de tecnologia. Ou seja, um desvio privado virou crise internacional, prejudicando uma empresa conduzida por um homem forte da iniciativa privada que se rendeu a um jogo maior.

Troyjo registra também uma tensão sobre o que classifica de ESG 1, conectado aos movimentos ambientais, sociais e de governança estatal e corporativa. No lugar surgiu o ESG 2, em que as questões econômicas prevalecem sobre as ambientais e as de segurança interna sobrepujam as sociais. “É a geopolítica prevalecendo sobre a governança”, disse Troyjo, lembrando que a recíproca também existe. “A governança também parece se vingar. ”