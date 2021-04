Marcelo Giufrida: A fábula do teto de gastos

Em 1988 o país reescreveu sua Constituição. Naquela época, o Brasil debatia e buscava soluções para a chamada “década perdida”, o período em que a renda per capita caiu frustrantes 3,9%. Inspirado nas conquistas da social-democracia europeia, mas lamentavelmente um ano antes da queda do Muro de Berlim, cristalizou na carta magna diversos vieses da disputa socialismo versus capitalismo, que teve seu desfecho declarado alguns meses depois. Naquele ano, a carga fiscal brasileira era de 23% do PIB, e a dívida pública equivalente a 47% do PIB.

Não foi surpresa que, após a promulgação da chamada “constituição-cidadã”, a despesa pública tenha aumentado ao longo de mais de três décadas, chegando, sem incluir os juros da dívida federal, a estonteantes 41% do PIB em 2019. Entre 2008 e 2019, fomos o país que mais expandiu o gasto público, levando nosso nível de despesa ao patamar dos mais ricos países europeus, como França e Itália, e acima de países como Alemanha, Espanha e Canadá.

Para financiar esse aumento, a carga fiscal também teve de se expandir, em uma acomodação natural, chegando a 35% em 2010, recuando um pouco desde então, e situando-se na faixa de 32% em 2020 – antes da pandemia, esse percentual, em 2019, foi de 33%.

Mas não foi suficiente. A expansão das despesas primárias causou um grande aumento do endividamento público, o que viabilizou parcela expressiva da ampliação dos programas de governo. Em 2019, a dívida pública atingiu 74% do PIB.

A alta da dívida inspira desconfiança do credor, o que se reflete em alta das taxas cobradas. O gasto com juros chegou ao recorde de 12% do PIB em 2015. O país havia adotado com sucesso, por alguns períodos, o uso de uma meta de déficit primário para garantir a convergência do patamar da relação dívida/PIB para a média dos países emergentes. No entanto, após as manobras contábeis na gestão Dilma Rousseff (PT), esse método perdeu credibilidade e o novo governo foi obrigado a lançar mão de um mecanismo tosco e inflexível: o teto de gastos, inscrito na Constituição por 10 anos. Foi uma tentativa de apresentar à classe política o conceito de escassez de recursos.

Continua após a publicidade

No entanto, várias despesas públicas têm aumento automático igual ou superior à inflação e, portanto, a cada ano resta menos recursos para as despesas discricionárias do governo, o que tem levado a uma campanha permanente de inventar maneiras de criar despesas “fora do teto”, cláusula de escape que estava prevista na redação original da regra, mas que se utilizada de forma permanente, na prática, joga por terra o conceito.

A PEC do teto teve seus méritos. Desde sua introdução, e em conjunto com outras medidas, como a devolução dos recursos dos bancos públicos, a recuperação das rentabilidades das estatais, melhor gestão dos programas sociais e ganhos com as reservas, entre outros, permitiu a retomada da trajetória cadente da dívida pública. Como consequência, a taxa de juros baixou significativamente, levando a Selic de 14,25% ao ano em 2015 para 2% ao ano até recentemente. Vale destacar que a taxa de juros dos títulos públicos indexados à inflação também caiu, de 8% para 4% no período.

Por outro lado, seus críticos ressaltam que, no período de sua aplicação, a economia nacional teve um crescimento anêmico, fazendo com que a renda per capita recuasse. Segundo projeções do FMI, só voltaríamos ao patamar de 2014 em 2026. Em suma, estamos no meio de mais uma “década perdida”.

Um olhar mais atento mostra, no entanto, que nossos problemas são muito mais profundos. Uma análise mais cuidadosa dos dados aponta que, embora no período houve avanços, nosso desempenho no ranking de renda per capita só piorou. Estávamos na 60ª posição em 1990 e, atualmente, estamos em 84º. Em 2026, ainda segundo as mesmas projeções, estaremos em 90º.

Após a nossa celebrada concertación, gastamos mais, devemos mais, e somos mais pobres do que os outros países emergentes. E nem analiso aqui indicadores sociais, como alfabetização, acesso ao saneamento, desempenho no exame Pisa, onde também temos um desempenho sofrível. Minha avaliação é que seguimos discutindo teses e políticas de 50 anos atrás, enquanto países de algumas regiões, como a Ásia e o Leste Europeu, alguns deles após experimentar anos de domínio soviético ou até mesmo guerras civis, preferiram adotar o pragmatismo, investindo em educação e abrindo seus países para o mundo e, atualmente, colhem os benefícios de suas escolhas. Até quando vamos continuar a perder tempo?

* Marcelo Giufrida é CEO da Garde Asset Management e ex-presidente da Anbima