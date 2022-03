Marcas de luxo aderem a movimento e batem em debandada da Rússia

Depois de mais de 30 multinacionais que atuam em setores estratégicos no país começarem a encerrar operações ou suspender atividade e serviços na Rússia ao longo da semana com a escalada do conflito bélico entre os países, o movimento transbordou para as varejistas de luxo.

As grifes francesas LVMH – dona de 70 marcas, como as expressivas Louis Vuitton e Christian Dior -, Hermès e Chanel anunciaram encerramento “temporário” de suas lojas em razão das atuais circunstâncias bélicas e das sanções financeiras. A LVMH possui 124 lojas próprias no país e garante que os salários e benefícios de seus funcionários serão mantidos.

A Hermès anunciou a decisão demonstrando preocupação com a atual situação no leste europeu. A Chanel informou que a decisão de suspender as atividades foi motivada pelas preocupações com a “crescente incerteza e a complexidade em operar” no território, segundo comunicado enviado para a AFP. A Chanel possui 17 lojas próprias na Rússia.

O conglomerado suíço Richemont, proprietário da Cartier e Van Cleef & Arpels, também já encerrou as operações no país. Entram ainda na lista de debandada a britânica Burberry e as italiana Gucci e Prada. A espanhola Inditex, dona da Zara, encerrou a operação de suas 502 lojas. Desse total, 86 são da marca Zara.