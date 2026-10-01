Marca de Bruna Malheiros cresce 20% após rebranding e mira expansão internacional

A decisão de tirar o próprio nome do centro de uma marca construída a partir de sua imagem poderia parecer arriscada para uma influenciadora. Para Bruna Malheiros, porém, esse foi justamente o caminho escolhido para fazer o negócio crescer além de sua audiência nas redes sociais. Três meses após transformar a BM Beauty em BMÉS, a empresa registrou crescimento de aproximadamente 20% no faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a fundadora.

O rebranding, lançado em junho, levou cerca de dois anos e meio para ser desenvolvido e é o segundo realizado pela companhia desde a criação da marca, em 2018. Antes da mudança, a empresa ouviu consumidoras e aplicou mais de 500 formulários para entender a percepção sobre a BM Beauty. Segundo Malheiros, 70% das respostas associavam a marca à palavra “qualidade”, enquanto as demais também se concentravam em atributos relacionados à qualidade e sofisticação.

Mais do que uma mudança estética, a transformação faz parte de uma estratégia para reduzir a dependência da imagem da própria fundadora. A sigla BM foi mantida, mas deixou de estar diretamente vinculada ao nome Bruna Malheiros. A retirada de “Beauty” também abre caminho para que a companhia avance para outras categorias além da maquiagem, movimento que já começou com produtos de skincare. “Eu não quero que a marca fique dependente da Bruna. Quero que a marca tenha sucesso independente da Bruna”, afirma.

De influenciadora a empresária

A história da empresa começou antes da marca própria. Bruna entrou no mercado de beleza há cerca de 13 anos, depois de deixar uma instituição financeira e passar a trabalhar como maquiadora. O conteúdo publicado inicialmente para divulgar seus atendimentos ganhou audiência e levou à criação de um canal no YouTube. Naquela época, segundo ela, a produção de conteúdo ainda não era encarada como uma carreira estruturada em torno de publicidade e monetização.

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A primeira experiência mais estruturada com empreendedorismo veio em 2015, quando lançou um e-commerce multimarcas. Bruna afirma ter investido aproximadamente 50 mil reais que havia acumulado com seu trabalho e começou com estoques pequenos, de cerca de três unidades de cada produto. No lançamento, o volume de acessos derrubou o site e praticamente esgotou o estoque assim que a página voltou ao ar.

O sucesso em vendas, no entanto, escondia um problema. A empresária conta que o negócio faturava, mas não conseguia transformar as vendas em lucro porque tentava competir em descontos, brindes e preços com grandes varejistas de beleza. A experiência acabou levando ao encerramento da operação multimarcas e à concentração dos esforços na marca própria, lançada em 2018. “Faturamento não significa lucrar”, afirma. A experiência também mudou a forma como Malheiros passou a administrar o negócio. A BMÉS segue até hoje como uma empresa independente e familiar, comandada por ela e pelo noivo e sócio, Gabriel. Segundo a fundadora, ao longo dos anos foram recusadas propostas de licenciamento, investimento e sociedade para que ela mantivesse o controle da companhia.

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A independência, entretanto, tem um custo: crescimento mais lento. Sem um grande grupo por trás, a companhia precisa aumentar capacidade produtiva e distribuição simultaneamente. Hoje, a BMÉS conta com aproximadamente 200 parceiros comerciais, mas Malheiros reconhece que ampliar a presença física continua sendo um dos principais desafios do negócio. “Meu crescimento com certeza vai ser muito mais lento do que uma marca que já nasce dentro de um grupo ou com investidores ou com uma sociedade forte”, diz.

Próximo passo é crescer fora do Brasil

Agora, a prioridade é ampliar a distribuição no mercado brasileiro e chegar a grandes redes de varejo. No horizonte mais longo, Bruna também planeja levar a BMÉS para outros países. A ambição internacional, segundo ela, foi considerada inclusive na construção da nova identidade e na decisão de manter os nomes dos produtos em inglês. O objetivo acompanha justamente a lógica por trás do rebranding: construir uma empresa que não dependa da audiência da fundadora para vender. “Quero muito que a marca seja muito, muito mais conhecida do que Bruna”, afirma.