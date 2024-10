Mãos à obra: fundo imobiliário Cy Capital capta R$ 197 milhões

Após captar 197 milhões de reais para o fundo imobiliário CYCR11 Cyrela Crédito, a Cy Capital trabalha agora em cinco operações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) que receberão parte desse dinheiro. Seu trunfo é a retaguarda da Cyrela, uma das maiores incorporadoras do país e principal fonte dos CRIs nos quais a gestora investe. “Sermos do mesmo grupo nos permite um conhecimento profundo do mercado residencial, que concentra 90% de nossa carteira”, diz Danny Gampel, gestor do CYCR11.

Publicado em VEJA, outubro de 2024, edição VEJA Negócios nº 7