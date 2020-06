Mansueto de Almeida pede demissão da Secretaria do Tesouro Nacional

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, pediu demissão ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Mansueto deve ficar mais dois meses no cargo, mas já fez o comunicado a Guedes para que um substituto seja encontrado a tempo.

Entre os nomes cotados para o lugar de Mansueto estão Bruno Funchal, diretor de Programas do Ministério da Economia, e a subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro, Priscilla Maria Santana.

O destino do economista deve ser a iniciativa privada. Mansueto passou por muitos cargos no antigo Ministério da Fazenda, o atual Ministério da Economia, desde 1995. Ele assumiu a Secretaria do Tesouro Nacional em abril de 2018, durante o governo de Michel Temer, e permaneceu no posto após o início do mandato de Jair Bolsonaro.

A saída de Mansueto já era especulada desde o final do ano passado. Em dezembro, assessores de Guedes admitam que o secretário tinha o interesse de deixar o governo para trabalhar na iniciativa privada. Ele deverá cumprir uma quarentena até fevereiro de 2021 antes de assumir qualquer posição fora do governo.

Mansueto era visto como uma unanimidade entre economistas que defendem a política liberal do Ministério da Economia. Seu nome ficou ligado ao programa de recuperação dos estados que Guedes batizou de “Plano Mansueto”. Com o início da pandemia de Covid-19, o Congresso remodelou o programa, determinando uma transferência direta de 60 bilhões de reais aos estados. Bolsonaro sancionou o projeto no final de maio, mas a verba ainda não foi liberada.