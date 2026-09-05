ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Mansão de Nasser Fares tem sete ordens de indisponibilidade antes de ir a leilão

Imóvel de 72,8 milhões de reais em Alphaville tem averbações decorrentes de decisões da Justiça Federal e do Trabalho

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 13h53
Marabraz
Marabraz (Google Street View/Reprodução)
Continua após publicidade
Mansão de Nasser Fares tem sete ordens de indisponibilidade antes de ir a leilão Priorizar nos meus resultados Google

Uma mansão de Nasser Fares, executivo da Marabraz, avaliada em 72,8 milhões de reais, irá a leilão judicial em Alphaville. A matrícula atualizada do imóvel registra sete ordens de indisponibilidade de bens e direitos em nome de Fares, além da penhora que deu origem à venda judicial.

As indisponibilidades foram determinadas em processos distintos. Três averbações reproduzem ordens anteriores, de 2022 e 2023, transportadas de matrículas precedentes do imóvel. Outras quatro estão relacionadas a ordens comunicadas em 2026. Os registros têm origem tanto na Justiça Federal quanto no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

As sete indisponibilidades não significam, porém, que o imóvel não possa ser vendido. Em termos simples, essas ordens impedem que o proprietário disponha livremente do patrimônio, mas não barram automaticamente um leilão determinado pela Justiça. Caso a mansão seja arrematada, as restrições registradas por outros processos precisam ser tratadas pelo juízo responsável pela venda, e eventuais credores com preferência podem passar a disputar o dinheiro obtido com a alienação, em vez de permanecer vinculados ao imóvel.

Continua após a publicidade

A penhora que levou especificamente a mansão a leilão decorre de uma execução que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo, na qual Nasser Fares figura como executado. Segundo o edital, o débito atualizado informado no processo era de aproximadamente 2,4 milhões de reais em agosto.

Siga
Continua após a publicidade

O leilão será realizado pelo Portal Bayit, plataforma comandada pelo leiloeiro oficial Avraham Dichi, registrado na Jucesp sob o nº 1461. O imóvel fica no condomínio Fazenda Tamboré Residencial 2, em Santana de Parnaíba, e possui cerca de 2.640 metros quadrados de área construída em um terreno de aproximadamente 5.130 metros quadrados. A avaliação judicial foi fixada em 72,833 milhões de reais. Caso não haja comprador na primeira etapa, o edital admite, na segunda, lance mínimo equivalente a 70% da avaliação, cerca de 51 milhões de reais.

Continua após a publicidade

O leilão tramita em processo distinto da recuperação judicial da Marabraz. A varejista pediu proteção à Justiça em agosto para renegociar cerca de 140 milhões de reais em dívidas. A existência da recuperação judicial da empresa, portanto, não deve ser confundida com a execução que resultou na penhora do imóvel registrado em nome de Nasser.

Continua após a publicidade

As averbações de indisponibilidade também não significam, por si só, que a mansão esteja sendo executada em todos os sete processos ou que exista decisão definitiva sobre eventual responsabilidade de Fares em cada um deles. Elas registram determinações judiciais de indisponibilidade de bens e direitos que foram anotadas na matrícula do imóvel.

Publicidade
TAGS:
Imóveis
Leilão
Mercado Imobiliário
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).