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Mansão de Gal Costa em São Paulo é vendida por R$ 6,7 milhões; veja fotos

Imóvel tem 390 metros quadrados e encerra disputa por herança

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 17h14 | Atualizado em 21 ago 2026, 17h15
Gal Costa no Coala Festival 2022
Gal Costa no Coala Festival 2022 (Biscoito Fino/Divulgação)
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Mansão de Gal Costa em São Paulo é vendida por R$ 6,7 milhões; veja fotos Priorizar nos meus resultados Google

A mansão onde Gal Costa viveu durante seus últimos anos foi vendida por 6,7 milhões de reais, em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira, 21. A venda encerra uma disputa de mais de três anos pelo patrimônio da cantora.

O imóvel fica no Jardim Europa, um dos bairros mais valorizados da capital paulista, e tem 390 metros quadrados, três dormitórios, duas vagas de garagem e jardim nos fundos. A casa entrou no mercado no fim de 2024 por 10 milhões de reais. Sem atrair compradores por aproximadamente dois anos, ela teve o preço reduzido até chegar ao valor da venda.

Os milhões serão divididos igualmente entre Gabriel da Costa Penna Burgos, filho de Gal, e Wilma Petrillo, viúva da cantora. Os dois também dividiram o dinheiro obtido com a venda de dois carros e de outros bens, incluindo obras de arte. Os direitos sobre a obra artística de Gal Costa ficaram exclusivamente com Gabriel.

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Gal faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. A venda da casa é uma das etapas finais da partilha de seus bens e deve contribuir para o encerramento do inventário. Veja as fotos da mansão:

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Sala de jantar moderna com mesa de vidro retangular e cadeiras pretas de metal. Grandes janelas de vidro revelam um jardim externo com árvores e vasos de plantas. Ao fundo, um aparador de madeira escura e uma pintura abstrata na parede. O ambiente é iluminado por luzes embutidas no teto.
Sala de jantar (Esquema Imóveis/Reprodução)
Sala de estar com dois sofás de couro bege, um de frente para o outro, separados por uma mesa de centro escura com vasos brancos. Ao fundo, uma porta de vidro revela um jardim. Na parede, uma grande pintura de um disco de vinil preto sobre fundo laranja. À direita, uma porta azul vibrante
Uma das salas de estar (Esquema Imóveis/Reprodução)
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Quarto com paredes brancas, piso de madeira e cama de casal com lençol listrado marrom e branco. Há uma janela gradeada, um pendente no teto e duas grandes telas coloridas nas paredes: uma vermelha com texto e outra com vaso de flores. Uma mesa de cabeceira escura com gavetas claras e um porta-retrato está à direita da cama
Um dos dormitórios (Esquema Imóveis/Reprodução)
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