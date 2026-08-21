Mansão de Gal Costa em São Paulo é vendida por R$ 6,7 milhões; veja fotos

A mansão onde Gal Costa viveu durante seus últimos anos foi vendida por 6,7 milhões de reais, em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira, 21. A venda encerra uma disputa de mais de três anos pelo patrimônio da cantora.

O imóvel fica no Jardim Europa, um dos bairros mais valorizados da capital paulista, e tem 390 metros quadrados, três dormitórios, duas vagas de garagem e jardim nos fundos. A casa entrou no mercado no fim de 2024 por 10 milhões de reais. Sem atrair compradores por aproximadamente dois anos, ela teve o preço reduzido até chegar ao valor da venda.

Os milhões serão divididos igualmente entre Gabriel da Costa Penna Burgos, filho de Gal, e Wilma Petrillo, viúva da cantora. Os dois também dividiram o dinheiro obtido com a venda de dois carros e de outros bens, incluindo obras de arte. Os direitos sobre a obra artística de Gal Costa ficaram exclusivamente com Gabriel.

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Gal faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. A venda da casa é uma das etapas finais da partilha de seus bens e deve contribuir para o encerramento do inventário. Veja as fotos da mansão:

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