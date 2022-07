Manifesto da USP em defesa a democracia já passa de 500 mil assinaturas

A “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!” e a lista com os nomes foram divulgadas na terça-feira,26. Entre os signatários estão empresários, banqueiros, intelectuais, juristas, artistas, ex-ministros de governo e do STF. O manifesta em defesa a democracia foi lançado após ataques seguidos do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas. O manifesto deve ser lido no próximo dia 11, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, da USP, de onde foi lançado e é inspirado na “Carta aos Brasileiros” lida no mesmo local em 1977, em repúdio à ditadura militar, o texto cita a campanha de 2022 como “momento de imenso perigo para a normalidade democrática”. Bolsonaro reagiu ao documento, chamando o manifesto democrático de “cartinha”.

O manifesto deve ter uma versão em inglês em breve, já que há procura de outros países. Após o Brasil, os Estados Unidos são o segundo país com o maior número de acessos, seguido por Portugal, Reino Unido e Alemanha. Ataques hacker