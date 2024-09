Malwee lança camiseta sustentável que captura CO2 do ambiente

Nesta quinta-feira, 12, o Grupo Malwee anunciou a criação da primeira malha brasileira que efetua o processo de descarbonização, em que o gás carbônico (CO2) do ambiente é capturado pela peça de roupa e eliminado em seu processo de lavagem. A chamada “Ar.voree” foi apresentada oficialmente durante o primeiro dia de London Fashion Week, uma das mais relevantes semanas de moda do globo.

Em entrevista para a Veja Negócios, a CEO do grupo Malwee Gabriela Rizzo conta que a técnica sustentável aplicada sobre a malha se concretizou por meio da parceria com a startup Xinterra, de Singapura. Após dois anos de pesquisa, desenvolveram juntas a tecnologia COzTERRA para o mercado têxtil. Seu ativamento ocorre da seguinte forma: o tecido captura o CO2, e na lavagem, em contato com sabão em pó ou líquido, ele vira bicarbonato de sódio e é totalmente dissolvido. Durante esse mesmo processo de lavagem, os agentes de captura de CO2 são recarregados e, ao usar a camiseta novamente, ela seguirá capturando mais gás carbônico do ambiente.

“Cada 25 peças usadas ou cada 25 usos dessa camiseta [e suas consequentes lavagens] equivalem ao trabalho de uma árvore adulta”, explicou a CEO. Apesar do recente lançamento, a Malwee já havia se estabelecido como uma empresa voltada aos compromissos com a preservação do meio ambiente desde a sua fundação, há 56 anos, a fim de tentar mudar o cenário da indústria de moda, que é responsável por 2 a 8% da emissão global de carbono, principal causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Segundo Rizzo, 100% da energia usada nas três fábricas do grupo é renovável e a água é reutilizada por meio de estações de tratamento, contabilizando 111,6 milhões de litros de água reutilizados em 2023.

O grupo participa da campanha global Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Essa iniciativa visa mobilizar grandes empresas para limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais e alcançar a meta de zero emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) antes de 2050. “A tecnologia de descarbonização que estamos lançando é uma frente para reforçar este compromisso”, afirma Gabriela.

De acordo com dados da empresa, ela foi responsável por reduzir em 37% a emissão total de gases de efeito estufa escopo 1 e 2 desde 2019. “Agora, nossa malha transforma o produto têxtil, que antes era causa do problema, em um aliado no combate às mudanças climáticas”, ressalta a CEO. Além da camiseta descarbonizante, a Malwee apresenta sua coleção “Abrace o Futuro”, que conta com mais modelos de vestuário que são feitos a partir de roupas que iriam para aterros sanitários. As peças são compostas em 85% por fios, antes descartados, que são desfibrados e se juntam a mais 15% de poliéster reciclável ou de garrafa PET.

A “Ar.voree” está prevista para ser lançada no mercado nos próximos meses, antes do final deste ano. Ela se junta aos outros 88% de peças do grupo que são produzidas a partir de matérias-primas ou processos sustentáveis. “Para o futuro, é importante continuar investindo no letramento do consumidor final, disponibilizando a iniciativa sustentável numa linguagem que o consumidor entenda, e não numa linguagem técnica”, diz Gabriela Rizzo, que ainda comenta que as camisetas chegarão aos clientes com instruções de uso, de lavagem e de manutenção da peça.