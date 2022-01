Mais inflação no radar: ômicron provoca atrasos em portos chineses

Uma das principais causas da inflação que atinge o mundo todo é a pressão da demanda sobre a oferta e a cepa ômicron da Covid-19, apesar de não levar a aumento no número de internações e mortes, pode agravar o problema. Isso porque o aumento no número de contaminados está atrasando as operações em diversos portos na China, grande pólo mundial de exportação de mercadorias.

O Porto de Ningbo, o terceiro maior de contêineres do mundo, suspendeu parte dos serviços rodoviários devido ao aumento no número de casos. Dessa forma, os navios estão se direcionando para os portos de Xiamen e de Xangai, que já está com os horários de saída dos navios transportadores de contêineres atrasados em uma semana. Este atraso pode gerar um efeito cascata em portos nos Estados Unidos e na Europa e levar a uma escassez de produtos no mercado, encarecendo o custo das empresas e, consequentemente, os valores repassados aos consumidores.

Além disso, a aproximação do feriado do Ano Novo Chinês agrava a situação dos portos chineses. Previsto para acontecer de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, este é o período que mais impacta a logística internacional devido à paralisação da produção, venda e logística das mercadorias. Com o surto da ômicron, o controle de contaminados está ainda mais rígido para evitar impactos maiores nas festas, com aumento de testes de moradores e caminhoneiros.

Outras regiões também estão sendo afetados pelo controle sanitário, como o porto no pólo tecnológico de Shenzhen, que já possui filas, restrição e atrasos no recebimento de mercadorias. Já no Porto de Tianjin, o maior do norte chinês, a capacidade de transporte por caminhoneiros se reduziu em 50%.