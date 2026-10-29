Mais de 917 mil pedidos marcam corrida pelo Simples híbrido

A menos de dois dias do encerramento do prazo, a Receita Federal já contabiliza mais de 917 mil solicitações de empresas interessadas em adotar o chamado Simples Nacional híbrido, modalidade criada pela reforma tributária que permite a pequenos negócios recolher a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) separadamente dos demais tributos. O prazo para formalizar a escolha termina nesta sexta-feira, 30 de outubro, e a decisão terá efeitos a partir de janeiro de 2027.

A movimentação ganhou força ao longo deste mês. Em 2 de outubro, a Receita contabilizava 840.516 pedidos de adesão ao regime regular do IBS e da CBS. No balanço divulgado em 16 de outubro, esse número havia alcançado 917.331 solicitações, um acréscimo de 76.815 pedidos em duas semanas. Os dados representam solicitações recebidas, e não necessariamente o número definitivo de empresas que permanecerão na modalidade.

A principal diferença entre os modelos está na forma de cobrança e no aproveitamento de créditos tributários. No Simples tradicional, os tributos continuam reunidos em uma única guia de recolhimento. Já no formato híbrido, a empresa permanece no Simples para os demais impostos, mas passa a apurar IBS e CBS pelas regras gerais. A alternativa pode ser especialmente interessante para negócios que fornecem produtos ou serviços a outras empresas, permitindo que seus clientes aproveitem créditos tributários de forma mais ampla.

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A escolha, porém, não será necessariamente vantajosa para todos. Empresas que vendem diretamente ao consumidor final podem ter uma equação diferente daquelas que atendem grandes companhias. O peso dos insumos, as despesas com pessoal e a possibilidade de aproveitamento de créditos também influenciam o resultado. Dependendo dessas características, a decisão poderá afetar margens de lucro, preços de venda e a competitividade dos fornecedores.

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A corrida ocorre em meio às definições da carga tributária do novo sistema. Na quarta-feira, 28, o Tribunal de Contas da União aprovou o cálculo de uma alíquota de referência de 11,3468% para a CBS, que substituirá PIS e Cofins a partir de 2027. A aprovação não significa, entretanto, que todas as empresas terão essa carga efetiva, uma vez que o novo modelo permite o aproveitamento de créditos e prevê tratamentos diferenciados.

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Segundo a Receita Federal, a opção realizada agora valerá para o primeiro semestre de 2027. Os contribuintes poderão cancelar a escolha entre 3 de novembro e 20 de dezembro. A movimentação evidencia como a reforma tributária já está influenciando decisões empresariais antes mesmo da entrada em vigor da nova estrutura de cobrança.