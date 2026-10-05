Mais brasileiros chegam à Bolsa, mas começam a investir com valores menores

O mercado de capitais brasileiro está atraindo mais pessoas, mas o crescimento da base de investidores vem acompanhado de uma redução no valor mediano mantido nas carteiras. Para a B3, os dois movimentos estão relacionados à entrada de brasileiros que começam a investir com quantias menores e ampliam gradualmente sua exposição ao mercado.

Segundo Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Cliente e Pessoa Física da B3, a queda do saldo mediano não deve ser interpretada isoladamente como uma redução do interesse pelos investimentos. A leitura da companhia é que a ampliação do acesso trouxe novos perfis para o mercado, muitos deles dando os primeiros passos com aportes menores. “A principal conclusão é que mais brasileiros estão acessando o mercado de capitais. Investir ficou mais simples e acessível, permitindo a entrada de novos perfis”, afirma Paiva. Segundo ele, o valor inicialmente aplicado tende a crescer à medida que o investidor ganha conhecimento, conhece novos produtos e passa a diversificar a carteira.

O público entre 25 e 39 anos ainda concentra a maior parcela dos investidores em renda variável, mas a B3 identifica uma expansão para além dos grupos e regiões que tradicionalmente tinham maior presença nesse mercado. Entre os movimentos destacados estão o aumento da participação feminina e o crescimento em regiões fora dos principais centros econômicos, especialmente no Norte e Nordeste.

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A B3 pondera, porém, que os dados disponíveis não permitem determinar quais faixas de patrimônio estão crescendo mais rapidamente. O levantamento não segmenta os investidores por tamanho de patrimônio e, portanto, não é possível concluir que o avanço da base esteja concentrado justamente entre aqueles com menos recursos. O que os números mostram é a combinação entre aumento do número de investidores e redução do saldo mediano.

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Investidor também diversifica mais

A entrada com valores menores não está restrita às ações. A B3 observa crescimento em ETFs, fundos imobiliários, BDRs e produtos de renda fixa. Entre eles, os ETFs registraram o maior avanço percentual no número de investidores em um ano, de 34%. Para a companhia, esses fundos podem funcionar como uma porta de entrada para a diversificação porque permitem acessar diferentes empresas, setores ou mercados internacionais em uma única aplicação. A possibilidade de investir valores menores também reduz a barreira para quem está começando a montar uma carteira.

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O movimento ocorre paralelamente ao crescimento do Tesouro Direto, que registrou aumento do saldo mediano enquanto o indicador recuou entre os investidores em ações. A B3, entretanto, evita interpretar os números como uma migração da renda variável para a renda fixa. “Em vez de escolher entre renda fixa e renda variável, ele passa a combinar classes de ativos com características diferentes para atender objetivos, prazos e níveis de risco distintos”, afirma Paiva. Segundo a B3, a base de investidores aumentou tanto em produtos de renda variável quanto no Tesouro Direto, indicando uma combinação maior entre diferentes classes de ativos.