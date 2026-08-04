Maioria das PMEs não fará ações para o Dia dos Pais, aponta Serasa Experian

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Apesar do Dia dos Pais ser crucial para o varejo, pesquisa Serasa Experian revela que 65,6% das PMEs não investirão em campanhas específicas neste ano. Os que apostam na data visam aumentar vendas, mas enfrentam desafios como orçamento limitado e concorrência, exigindo planejamento estratégico criterioso.

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Apesar de o Dia dos Pais ser uma das principais datas sazonais para o varejo, a maior parte das pequenas e médias empresas (PMEs) não pretende investir em campanhas específicas neste ano. Pesquisa da Serasa Experian mostra que 65,6% dos empreendedores não planejam realizar ações voltadas para a data, enquanto apenas 34,4% afirmam que pretendem promover iniciativas ou ainda avaliam investir.

Entre as empresas que decidiram apostar na data, o principal objetivo é aumentar as vendas, citado por 44,6% dos entrevistados. Na sequência aparecem o fortalecimento da marca e da presença no mercado (21,5%), a conquista de novos clientes (21,1%) e a fidelização da base atual (12,9%). As promoções e os descontos lideram as estratégias escolhidas pelos empreendedores, seguidos pelo lançamento de produtos, kits ou combos especiais e por campanhas de divulgação.

O levantamento também identificou os principais obstáculos para quem pretende investir na data. A limitação de orçamento e os custos das campanhas aparecem em primeiro lugar, mencionados por 28,4% dos entrevistados. Também pesam a concorrência com outras empresas (26,4%), o comportamento mais cauteloso dos consumidores (22,8%) e a dificuldade de alcançar o público-alvo (22,4%).

Para Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, o cenário mostra que os empreendedores estão mais criteriosos ao decidir onde investir. Segundo ele, o planejamento e a alocação estratégica dos recursos são fatores essenciais para aproveitar datas sazonais sem comprometer a saúde financeira do negócio. A pesquisa ouviu 1. 312 pequenas e médias empresas de todo o país durante o mês de julho, com predominância de negócios dos setores de comércio e serviços.