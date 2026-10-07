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Maior blindadora do país e queridinha dos Faria Limers pede recuperação extrajudicial

Grupo Carbon levou à Justiça R$ 371,5 milhões em dívidas; pedido dimensiona crise revelada pela VEJA dez dias antes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 10h32
Um grande galpão branco com centenas de carros escuros estacionados em fileiras, formando um corredor central. Um carro azul brilhante está em primeiro plano, à direita, e um homem de camiseta escura está ao lado de um SUV preto com a porta aberta, à esquerda. No fundo, a palavra CARBON está escrita em letras grandes na parede.
Carbon Blindados (Divulgação/Divulgação)
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A Carbon, uma das marcas que mais cresceram no mercado de blindagem de veículos de luxo e virou presença frequente entre empresários e executivos da Faria Lima, entrou com pedido de recuperação extrajudicial na Justiça de São Paulo. O grupo, formado por C Blindados, Opera Glass e Vertco Blindagem, colocou R$ 371,47 milhões em créditos no plano protocolado no domingo, 5. Até a manhã desta quarta-feira, ainda não havia decisão sobre o processamento do pedido.

A recuperação dá números e detalhes à crise financeira revelada pela VEJA em 25 de setembro. Há uma informação particularmente relevante na cronologia: o plano levado agora ao Judiciário havia sido assinado em 21 de setembro, quatro dias antes da publicação da reportagem. No dia 22, o Radar Econômico procurou a Carbon e perguntou, entre outros pontos, se a empresa negociava reperfilamento de suas dívidas e qual era a situação de suas obrigações financeiras. A companhia não respondeu antes da publicação.

Na reportagem, a VEJA mostrou dificuldades financeiras da blindadora e a liquidação de um dos fundos que haviam financiado suas operações, o Mozart FIDC. Os documentos apresentados agora à Justiça revelam a dimensão do problema e ajudam a reconstruir como o crescimento acelerado da Carbon passou a pressionar seu caixa.

Segundo números apresentados pelo próprio grupo, a receita líquida avançou de R$ 465 milhões em 2024 para R$ 673 milhões em 2025, crescimento de quase 45%. O avanço, porém, veio acompanhado de uma estrutura financeira cada vez mais cara. A Carbon informa que seu endividamento passou a ter custo médio de 22% ao ano.

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O aperto aparece principalmente no curto prazo. A empresa aponta R$ 139 milhões em obrigações com vencimento nos próximos doze meses, diante de geração de caixa de R$ 52 milhões. No pedido, associa a situação ao custo elevado do crédito e ao processo de verticalização da produção.

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Uma das apostas dessa estratégia foi a fábrica de vidros blindados em Jarinu, no interior paulista. Segundo a Carbon, aproximadamente R$ 80 milhões foram investidos na unidade em 2024 e 2025. A fábrica começou a operar em abril deste ano, quase um ano depois do cronograma inicialmente previsto.

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A lista de credores mostra que a crise é, sobretudo, financeira. Bancos, financeiras e FIDCs concentram aproximadamente R$ 315,6 milhões, ou cerca de 85% dos créditos submetidos à recuperação. Os sete maiores credores financeiros somam aproximadamente R$ 281 milhões, o equivalente a três quartos da conta.

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O maior credor é o Amadeus FIDC, com R$ 95,27 milhões relacionados pela Carbon. Em seguida aparecem Banco Digimais, com R$ 61,43 milhões; SSG FIDC, com R$ 38,41 milhões; Banco do Brasil, com R$ 35,67 milhões; Bradesco, com R$ 17,53 milhões; Santander, com R$ 16,40 milhões; e Porto Seguro, com R$ 16,39 milhões.

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O tamanho da posição do Amadeus chama atenção. Dados de agosto mostram que o fundo tinha patrimônio líquido de aproximadamente R$ 104,4 milhões. Assim, o crédito de R$ 95,27 milhões reconhecido pela Carbon equivale a cerca de 91% do patrimônio do fundo.

A comparação não significa que 91% do patrimônio esteja perdido ou sequer que toda a carteira do Amadeus esteja sujeita às mesmas condições. Mostra, porém, a relevância da exposição reconhecida pela Carbon. C Blindados e Opera Glass também aparecem entre os principais cedentes informados pelo fundo. O Amadeus é gerido pela Multiplica Capital.

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Há ainda uma questão sobre as garantias dessas operações. Um registro do INPI mostra que, em 2025, a marca Carbon Blindados foi objeto de alienação fiduciária em favor do Amadeus FIDC, tendo a C Blindados como devedora fiduciante. Já os créditos incluídos no pedido de recuperação foram apresentados como quirografários.

Os documentos disponíveis não permitem afirmar que a garantia da marca esteja vinculada aos mesmos cinco títulos que compõem os R$ 95,27 milhões listados agora pela Carbon. Ela pode garantir outra operação, ter sido alterada ou ter recebido tratamento jurídico específico. Portanto, não é possível concluir, a partir dos documentos públicos consultados, que haja incompatibilidade na classificação do crédito.

Uma dúvida semelhante aparece em relação ao SB Crédito FIDC, que figura na recuperação com R$ 8,28 milhões. Existe cobrança judicial anterior envolvendo a C Blindados e uma operação na qual foram mencionadas garantias sobre estoque de peças e acessórios de blindagem. A proximidade dos valores torna a operação relevante, mas ainda não é suficiente para afirmar que a dívida executada judicialmente seja exatamente o mesmo crédito incluído na recuperação.

O histórico das captações mostra também que a Carbon já vinha alongando seus compromissos antes da crise se tornar pública. Em setembro de 2025, a companhia fez uma emissão de R$ 49,57 milhões em debêntures quirografárias, com vencimento em 2030. A operação não significou a entrada daquele montante em dinheiro novo: foi usada para substituir uma dívida anterior originada em notas comerciais.

Essas notas eram classificadas como operações com garantia real e fidejussória. O valor original era de R$ 44,17 milhões e já havia alcançado saldo de R$ 49,57 milhões no momento da substituição.

No pedido atual, o Banco Digimais aparece com R$ 61,43 milhões a receber em debêntures. Não há, nos documentos consultados até agora, elemento suficiente para afirmar que o crédito do banco decorra justamente daquela emissão de R$ 49,57 milhões. O caso, no entanto, ilustra o processo de reperfilamento que a companhia vinha conduzindo.

O plano de recuperação oferece tratamentos bastante diferentes conforme a disposição dos credores em continuar financiando a Carbon.

A companhia pretende levantar entre R$ 60 milhões e R$ 100 milhões de dinheiro novo. Bancos e fundos que participarem desse financiamento poderão receber 100% de seus créditos, com remuneração atrelada ao DI acrescida de spreads entre 3% e 6,5% ao ano, dependendo da modalidade e do prazo escolhido.

Para os credores financeiros que não aportarem recursos novos, as alternativas são mais duras. Uma das opções prevê pagamento de 15% do crédito em 18 parcelas. Na modalidade-padrão prevista no plano, aplicável aos credores que não fizerem opção por outra forma de pagamento, a recuperação cai para 5% do valor, com a maior parcela desembolsada apenas no nono ano.

A Carbon chegou à Justiça próxima da adesão necessária para a homologação pretendida. Credores equivalentes a 47,63% dos créditos já haviam assinado o plano. Amadeus, SSG e Bradesco estão entre os aderentes.

Pelos valores informados no processo, faltam aproximadamente R$ 8,8 milhões em adesões para superar a marca de 50%. Credores como Digimais, Banco do Brasil, Santander e Porto Seguro têm, individualmente, posições superiores a esse montante. Portanto, a adesão de qualquer um deles seria suficiente, isoladamente, para levar o percentual além desse patamar.

O pedido ainda está em sua fase inicial e as condições propostas pela Carbon poderão ser questionadas pelos credores e analisadas pelo Judiciário. O grupo também busca proteção contra determinadas cobranças e medidas que possam atingir ativos essenciais à operação.

O que os documentos já deixam claro é que a dificuldade financeira vinha sendo tratada internamente antes de chegar ao conhecimento público. Quando a VEJA revelou a crise da Carbon, em 25 de setembro, o grupo já havia assinado seu plano de recuperação extrajudicial havia quatro dias. Duas semanas depois, a Justiça recebeu uma conta de R$ 371,5 milhões — concentrada, em sua maior parte, nos bancos e fundos que financiaram a rápida expansão da blindadora.

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