Maior banco russo fecha suas filiais na Europa após sanções

“Na situação atual, o Sberbank decidiu se retirar do mercado europeu”, afirma o banco em um comunicado divulgado pela agência de notícias russas Tass. A empresa alega que as filiais europeias do banco enfrentam “saídas irregulares de fundos e ameaças à segurança de seus funcionários e agências”, acrescenta o comunicado. O grupo diz ainda que o Sberbank não está em condições de aportar liquidez a suas filiais europeias devido a um dispositivo do Banco Central russo.

Atualmente, o banco russo está presente em Alemanha, Áustria, Croácia, República Tcheca, Hungria, Eslovênia, Sérvia e Bósnia Herzegovina. Nesta quarta, a Áustria havia proibido a operação da filial europeia do banco, e a República Tcheca cancelou a licença de operação em seu país, o que teria motivado a decisão do banco em sair do mercado europeu. Há também representação na Suíça, que segundo o grupo financeiro não faz parte da divisão europeia e, que por isso, continua funcionando normalmente.

“As filiais (europeias) do Sberbank dispõem de um nível elevado de capital e ativos, os fundos dos clientes estão garantidos, de acordo com as legislações locais”, afirmou o banco.

As sanções da União Europeia buscam impedir que os bancos russos tenham acesso aos mercados internacionais de capital. Há bloqueios de diversas instituições ao sistema internacional de pagamentos, o Swift, e congelamento de ativos do Banco Central Russo. As sanções têm causado grande impacto na economia do país de Putin, provocando como consequência o derretimento do rublo, além do aumento da taxa básica de juros para 20%.

Na última segunda-feira, o Banco Central Europeu havia emitido um alerta para o risco de quebra da divisão europeia do Sberbank, após “saídas de depósitos significativas”. No comunicado divulgado pelas agências de notícias russas, o banco disse que apesar do fim da operação, os fundos de clientes estão garantidos de acordo com as legislações de cada país.