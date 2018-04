Magnata dos brinquedos oferece US$ 900 milhões pela Toys R Us

A Toys R Us poderá ser comprada pelo magnata dos brinquedos Isaac Larian. De acordo com o NY Post, o empresário estaria disposto a adquirir as operações da loja nos Estados Unidos e no Canadá por quase 900 milhões dólares.

O bilionário por trás da MGA Entertainment – a fabricante dos brinquedos Little Tikes e Lol Surprise, com sede em Van Nuys, além de bonecas Bratz – disse que faria a proposta, com prazo de seis dias para a empresa responder. “Eles ou aceitam ou rejeitam até 18 de abril”, disse ele. “Toys R Us é como um paciente doente na UTI que precisa de uma operação imediatamente”.

A loja de brinquedos Toys R Us anunciou em meados de março que liquidaria suas 735 unidades nos Estados Unidos, anunciando o fim de um pilar dessa indústria, mergulhada em problemas financeiros. A empresa é líder em vendas de brinquedos no mundo e faturou a 6,8 bilhões de dólares (21,1 bilhões de reais) em 2017.

À época, o grupo anunciou que pretendia fazer uma reorganização e iniciar um processo de venda para seus negócios no Canadá, na Ásia, na Alemanha, na Áustria e na Suíça.

A Toys R Us tem sua base em Wayne, Nova Jersey, e seu quadro de funcionários nos Estados Unidos representa mais da metade das 65.000 pessoas que emprega no total.

A Toys R Us se declarou em situação de quebra em setembro de 2017, recorrendo ao capítulo 11 da legislação americana sobre falências. Ele permite a uma empresa continuar funcionando normalmente enquanto negocia com seus credores.